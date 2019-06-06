"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Документ о намерениях по внедрению принципов экономики замкнутого цикла подписано главным исполнительным директором Х5 Retail Group Игорем Шехтерманом и президентом Unilever в России, Украине и Белоруссии Джейви Раманом.
В рамках соглашения в московских магазинах Х5 установят фандоматы – брендированные автоматы по приему использованной пластиковой тары у населения для переработки. На первом этапе пилотного проекта покупателей будут поощрять скидкой на покупку товаров магазина.
Unilever будет выпускать продукцию в экологичной упаковке из переработанного полимерного сырья. По результатам пилота примут решение о его масштабировании.
10 декабря 2018, 12:54Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман назвал рециклинг стратегически важным направлением минимизации отходов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.