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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПластиковые бутылки
Пластиковые бутылки
© РИА Новости / Константин Чалабов
Пластиковые бутылки. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Документ о намерениях по внедрению принципов экономики замкнутого цикла подписано главным исполнительным директором Х5 Retail Group Игорем Шехтерманом и президентом Unilever в России, Украине и Белоруссии Джейви Раманом.
Пластиковый стаканчик
22 октября 2018, 15:18Экология
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики и как без них обойтись?Чем грозит нам загрязнение пластиком и как начать заботиться о чистоте планеты уже сейчас - читайте в нашем материале.
В рамках соглашения в московских магазинах Х5 установят фандоматы – брендированные автоматы по приему использованной пластиковой тары у населения для переработки. На первом этапе пилотного проекта покупателей будут поощрять скидкой на покупку товаров магазина.
Unilever будет выпускать продукцию в экологичной упаковке из переработанного полимерного сырья. По результатам пилота примут решение о его масштабировании.
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Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман назвал рециклинг стратегически важным направлением минимизации отходов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
4642010
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Петербургский международный экономический форумUnileverX5 Retail GroupРоссияОбществоЭкономика
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