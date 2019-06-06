РЭЦ называет новым драйвером российского экспорта АПК

C.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Новым драйвером российского экспорта может стать агропромышленный комплекс, сообщил журналистам генеральный директор Российского экспортного центра на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019) Андрей Слепнев.

"По итогам прошлого года экспорт продукции российского агропромышленного комплекса составил 25 миллиардов долларов. Это впечатляющая цифра, при том, что десть назад было 2-3 миллиарда долларов. Мы видим, что этот рост набирает обороты", - сказал Слепнев.

Говоря о реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", он отметил, что на сегодняшний день около тысячи заявок подано на премию "Экспортер года".

"Мы сейчас проводим окружные этапы, а в конце года – всероссийский этап. Интерес к премии большой – на сегодня у нас порядка тысячи заявок со всей страны. Есть отдельные номинации для крупных, средних и малых предприятий в аграрном направлении, промышленности, в сфере услуг", - сказал Слепнев.

По его словам, в рамках форума он обсудил возможности взаимодействия с крупнейшими китайскими продовольственными операторами. Он отметил, что это касается теперь не только зерна, но и поставок мясной продукции, которые были открыты в конце прошлого года.

Слепнев сообщил, что в рамках ПМЭФ было подписано соглашение между компанией "Белевская пастила" и китайским дистрибьютором.

"Мы начали работать с компанией "Белевская пастила" по каналам электронной торговли в начале этого года. Наши консультанты подсказали, как лучше упаковать продукт, в результате за два дня тестов мы получили 1200 индивидуальных продаж на китайской площадке, и сегодня было подписано соглашение на 100 миллионов долларов на продажу пастилы", - сказал генеральный директор РЭЦ.

Кроме того, он сообщил, что более семисот заявок поступило на программу системной поддержки промышленных предприятий, выходящих на экспорт, из них сто компаний федерального уровня и шестьсот региональных предприятий.

"Компании включились в этот механизм, более 320 миллиардов рублей выделены на субсидирование процентных ставок по кредитам компаний, занимающихся промышленным экспортом, на шесть лет, это эквивалентно 7 миллиардам рублей инвестиций в экспортное производство", - заявил Слепнев.

Он добавил, что трендом становится не только поставка товаров и услуг, но и эмоций, поэтому РЭЦ занимается поддержкой креативных индустрий.

Так РЭЦ разработал новый проект "Навигатор экспортера" - системы, позволяющей российским экспортерам найти потенциальных партнеров на рынках других стран, узнать экспортную статистику по странам и продуктам, действующие тарифы для российской продукции. Система поиска позволяет искать товар не только по коду ТН ВЭД, но и по названию.