Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:28Z
https://ria.ru/20190606/1555337051.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

РЭЦ называет новым драйвером российского экспорта АПК

Вчера, 17:28
34
C.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Новым драйвером российского экспорта может стать агропромышленный комплекс, сообщил журналистам генеральный директор Российского экспортного центра на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2019) Андрей Слепнев.
"По итогам прошлого года экспорт продукции российского агропромышленного комплекса составил 25 миллиардов долларов. Это впечатляющая цифра, при том, что десть назад было 2-3 миллиарда долларов. Мы видим, что этот рост набирает обороты", - сказал Слепнев.
Говоря о реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", он отметил, что на сегодняшний день около тысячи заявок подано на премию "Экспортер года".
"Мы сейчас проводим окружные этапы, а в конце года – всероссийский этап. Интерес к премии большой – на сегодня у нас порядка тысячи заявок со всей страны. Есть отдельные номинации для крупных, средних и малых предприятий в аграрном направлении, промышленности, в сфере услуг", - сказал Слепнев.
По его словам, в рамках форума он обсудил возможности взаимодействия с крупнейшими китайскими продовольственными операторами. Он отметил, что это касается теперь не только зерна, но и поставок мясной продукции, которые были открыты в конце прошлого года.
Слепнев сообщил, что в рамках ПМЭФ было подписано соглашение между компанией "Белевская пастила" и китайским дистрибьютором.
Вчера, 13:20
РЭЦ выделяет более 350 млрд рублей на субсидии по кредитам промэкспортеров
"Мы начали работать с компанией "Белевская пастила" по каналам электронной торговли в начале этого года. Наши консультанты подсказали, как лучше упаковать продукт, в результате за два дня тестов мы получили 1200 индивидуальных продаж на китайской площадке, и сегодня было подписано соглашение на 100 миллионов долларов на продажу пастилы", - сказал генеральный директор РЭЦ.
Кроме того, он сообщил, что более семисот заявок поступило на программу системной поддержки промышленных предприятий, выходящих на экспорт, из них сто компаний федерального уровня и шестьсот региональных предприятий.
"Компании включились в этот механизм, более 320 миллиардов рублей выделены на субсидирование процентных ставок по кредитам компаний, занимающихся промышленным экспортом, на шесть лет, это эквивалентно 7 миллиардам рублей инвестиций в экспортное производство", - заявил Слепнев.
Он добавил, что трендом становится не только поставка товаров и услуг, но и эмоций, поэтому РЭЦ занимается поддержкой креативных индустрий.
Так РЭЦ разработал новый проект "Навигатор экспортера" - системы, позволяющей российским экспортерам найти потенциальных партнеров на рынках других стран, узнать экспортную статистику по странам и продуктам, действующие тарифы для российской продукции. Система поиска позволяет искать товар не только по коду ТН ВЭД, но и по названию.
АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Российский экспортный центр входит в группу ВЭБ.РФ.
000000
Обсудить 0
ПМЭФ-2019Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
РЭЦ подписал на ПМЭФ соглашения о развитии экспорта с CII и Marubeni
РИА
Новости
РЭЦ выделяет более 350 млрд рублей на субсидии по кредитам промэкспортеров
Российское подразделение пивоваренной компании AB InBev Efes подписало в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с компаниями Enel, Хевел, Fortum и Русэнергосбыт
AB InBev Efes Россия перейдет на возобновляемые источники энергии
Ленобласть будет сотрудничать с "Национальным объединением строителей"
Лента
новостей
Новикомбанк и фонд МОНОГОРОДА.РФ договорились о сотрудничестве
Заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано
Манлио Ди Стефано: призываем Запад к прагматичному диалогу с Россией
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в I квартале снизилась на 31%
На Смоленщине с 2020 по 2028 годы модернизируют электросетевой комплекс
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: модернизация дорожной сети – приоритет для тверских властей
Здание конгрессно-выставочного центра ЭкспоФорум
Структура ГПБ и итальянская Ansaldo Energia планируют производить турбины
Газпром нефть представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей
"Газпром нефть" представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей
Банкноты номиналом 5000 рублей
"ФК Открытие" профинансирует "Квадру" в объеме до 40 млрд рублей
На Смоленщине будут развивать телекоммуникационную инфраструктуру
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А
Ульяновский "Авиастар-СП" планирует в 2019 году сдать шесть Ил-76МД-90А
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Ульяновская область договорилась с Китаем о контейнерных перевозках
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния