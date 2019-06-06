Цифровую платформу для развития Поморья создадут совместно с Росатомом

АРХАНГЕЛЬСК, 6 июн – РИА Новости. Глава Архангельской области Игорь Орлов в рамках ПМЭФ обсудил с гендиректором ООО "Русатом Инфраструктурные решения" (госкорпорация "Росатом") Ксенией Сухотиной возможность совместного с регионом внедрения концепции "Бережливый умный город" и создания цифровой платформы его развития, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Умный город" – инновационный комплексный проект, который использует существующие технологии и инновации в целях улучшения качества жизни граждан, повышения эффективности городского управления и сервисов для создания территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала.

"По сути, речь идет о тиражировании опыта, накопленного при развитии так называемых "атомных городов" – городов присутствия предприятий Росатома. Концепция "Бережливый умный город" предполагает решение целого ряда проблем, с которыми сталкиваются практически все средние и малые города, – от стареющей инфраструктуры до старения и сокращения численности населения. Проект "Умный город" направлен на стратегическое развитие населенных пунктов, повышение конкурентоспособности бизнеса и региона в целом, снижение нагрузки на окружающую среду и в конечном итоге – на повышение качества жизни людей", - цитирует пресс-служба гендиректора ООО "Русатом Инфраструктурные решения" Ксению Сухотину.

Глава региона Игорь Орлов убежден, что начинать внедрение решений "Умного города" можно на базе уже существующей инфраструктуры без дополнительных капиталовложений, говорится в сообщении пресс-службы.