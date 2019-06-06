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РИА Новости
Архангельская область

Цифровую платформу для развития Поморья создадут совместно с Росатомом

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АРХАНГЕЛЬСК, 6 июн – РИА Новости. Глава Архангельской области Игорь Орлов в рамках ПМЭФ обсудил с гендиректором ООО "Русатом Инфраструктурные решения" (госкорпорация "Росатом") Ксенией Сухотиной возможность совместного с регионом внедрения концепции "Бережливый умный город" и создания цифровой платформы его развития, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Умный город" – инновационный комплексный проект, который использует существующие технологии и инновации в целях улучшения качества жизни граждан, повышения эффективности городского управления и сервисов для создания территории устойчивого роста с высоким индексом человеческого капитала.
"По сути, речь идет о тиражировании опыта, накопленного при развитии так называемых "атомных городов" – городов присутствия предприятий Росатома. Концепция "Бережливый умный город" предполагает решение целого ряда проблем, с которыми сталкиваются практически все средние и малые города, – от стареющей инфраструктуры до старения и сокращения численности населения. Проект "Умный город" направлен на стратегическое развитие населенных пунктов, повышение конкурентоспособности бизнеса и региона в целом, снижение нагрузки на окружающую среду и в конечном итоге – на повышение качества жизни людей", - цитирует пресс-служба гендиректора ООО "Русатом Инфраструктурные решения" Ксению Сухотину.
Глава региона Игорь Орлов убежден, что начинать внедрение решений "Умного города" можно на базе уже существующей инфраструктуры без дополнительных капиталовложений, говорится в сообщении пресс-службы.
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"В нашей области активно решают вопросы цифровизации, и мы будем рады, если к процессу присоединится такой участник, как Росатом. Мы готовы предложить площадку, на которой компания сможет представить свои предложения и обсудить их с профильными специалистами", - приводит слова губернатора региональная пресс-служба.
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