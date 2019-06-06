Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:26Z
https://ria.ru/20190606/1555336941.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155526/97/1555269780_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_6ece5fc137af34f956afbbdd0d66ecd0.jpg
РИА Новости

Подруга Алибасова рассказала, когда его выпишут

Вчера, 17:26
4849
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше, чем через месяц. Об этом каналу "360" рассказала подруга артиста Марият Мухина.
По ее словам, назвать конкретную дату пока нельзя, к тому же врач не хочет давать прогнозы по поводу состояния Алибасова. Однако при хорошем положении дел артист сможет самостоятельно принимать пищу уже через 21 день — к этому времени заживут язвы. А
либасову назначат строгую диету – приготовленную на пару и протертую пищу. Мучное, острое, жареное в ближайшее время окажутся под жесточайшим запретом, пояснила Мухина.
Бари Алибасова накануне госпитализировали в НИИ Склифосовского с отравлением. Артист по ошибке выпил средство для очистки труб вместо сока.
Бари Алибасов
Вчера, 11:11
Группа "На-На" поздравила Алибасова с днем рождения
741305
Обсудить 1
Бари АлибасовШоу-бизнес
Рекомендуем
Бари Алибасов в своей квартире
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
РИА
Новости
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев находится в больнице
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Врач прокомментировала слова Малышевой об ожирении у женщин
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал завещание, рассказал юрист
Лента
новостей
Бари Алибасов
Группа "На-На" поздравила Алибасова с днем рождения
Бари Алибасов
Алибасов находится в медикаментозном сне, сообщил участник группы "На-На"
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Актер Александр Панкратов-Черный
Супруга Панкратова-Черного назвала причину госпитализации актера
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал условие отмены Россией санкций против Евросоюза
Пластиковые бутылки
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
Александр Панкратов-Черный на чрезвычайном съезде Союза кинематографистов в Москве
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Панкратова-Черного
Бари Алибасов в своей квартире
Алибасова ввели в медикаментозный сон
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин назвал ситуацию с "плагиатом" Зеленского "комической историей"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Актер Станислав Садальский
Садальский считает, что Алибасова могли отравить
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния