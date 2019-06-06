Подруга Алибасова рассказала, когда его выпишут

По ее словам, назвать конкретную дату пока нельзя, к тому же врач не хочет давать прогнозы по поводу состояния Алибасова. Однако при хорошем положении дел артист сможет самостоятельно принимать пищу уже через 21 день — к этому времени заживут язвы. А