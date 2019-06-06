Подруга Алибасова рассказала, когда его выпишут

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше, чем через месяц. Об этом каналу "360" рассказала подруга артиста Марият Мухина.
По ее словам, назвать конкретную дату пока нельзя, к тому же врач не хочет давать прогнозы по поводу состояния Алибасова. Однако при хорошем положении дел артист сможет самостоятельно принимать пищу уже через 21 день — к этому времени заживут язвы. А
либасову назначат строгую диету – приготовленную на пару и протертую пищу. Мучное, острое, жареное в ближайшее время окажутся под жесточайшим запретом, пояснила Мухина.
Бари Алибасова накануне госпитализировали в НИИ Склифосовского с отравлением. Артист по ошибке выпил средство для очистки труб вместо сока.