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РИА Новости

Папа римский утвердил изменение молитвы "Отче наш"

Вчера, 17:25
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкВизит папы Римского Франциска в Латвию
Визит папы Римского Франциска в Латвию
© Sputnik / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Так, вместо слов "Не введи нас в искушение" в молитве будут произносить "Не дай нам поддаться искушению". По мнению папы римского, изменения должны убрать ошибочное впечатление, что Бог провоцирует людей на грех.
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Понтифик выступал с призывом изменить текст молитвы еще осенью 2017 года.
Новый текст молитвы содержится в третьем издании книги "Миссал", которая определяет порядок проведения мессы. Ранее понтифик утвердил выпуск книги.
Как пишет портал Avvenir, новую версию издания начнут использовать до конца года.
В свою очередь, священнослужители Русской православной церкви рассказали РИА Новости, что не будут менять текст молитвы.
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Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков отметил, что в действующей версии молитвы нет никаких неточностей.
Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал, что текст православного богослужения правят на протяжении всех веков, и смысл молитвы не меняется.
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РимНовости - Религия и мировоззрение
Популярные комментарии
Текст молитвы составлен самим Христом. Об этом сказано во всех Евангелиях. Видать, Папа считает себя умнее. Ну-ну...
6 июня, 17:51
mattiniero
84802014
Какова гордыня, вытеснила разум! Кто посмеет редактировать текст, составленный самим Христом?
6 июня, 18:21
ВНВасилий Науман
5421009
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