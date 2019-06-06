Папа римский утвердил изменение молитвы "Отче наш"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.

Так, вместо слов "Не введи нас в искушение" в молитве будут произносить "Не дай нам поддаться искушению". По мнению папы римского, изменения должны убрать ошибочное впечатление, что Бог провоцирует людей на грех.

Понтифик выступал с призывом изменить текст молитвы еще осенью 2017 года.

Новый текст молитвы содержится в третьем издании книги "Миссал", которая определяет порядок проведения мессы. Ранее понтифик утвердил выпуск книги.

Как пишет портал Avvenir, новую версию издания начнут использовать до конца года.

В свою очередь, священнослужители Русской православной церкви рассказали РИА Новости, что не будут менять текст молитвы.

Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков отметил, что в действующей версии молитвы нет никаких неточностей.