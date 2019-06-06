Названы самые защищенные от угона автомобили

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил российский рейтинг защищенности автомобилей от угонов, сообщил глава департамента развития имущественного страхования физических лиц Андрей Знаменский.

За основу был взят опыт британской компании Thatcham, которая составляет подобный рейтинг для местных страховщиков и потребителей. Эксперты отобрали 10 марок автомобилей, исходя из того, какие машины массово продаются в России, какие чаще страхуются по каско, и статистики угонов. В итоге в рейтинг включили пять классов машин по две марки в каждом. В дальнейшем список планируется расширить.

Чем больше баллов заработал автомобиль при анализе, тем выше его защищенность от угона. Оценка штатной защиты машины проходила в четыре этапа: сначала изучалась защищенность от несанкционированного проникновения (250 баллов), затем — от запуска двигателя и движения (475), от изготовления дубликата ключа и смены номеров (225), а также учитывалось наличие мониторингового блока с возможностью подключения к нему блокировки двигателя (50).

Таким образом, максимальная возможная оценка — тысяча баллов. Больше других к этому значению приблизился премиальный внедорожник Land Rover, заработавший 740 баллов. На втором месте Toyota Camry (614), на третьем с небольшим отставанием — Volkswagen Tiguan (608). В среднюю по защищенности категорию авто, получивших от 500 до 600 баллов, вошли Skoda Rapid, Kia Rio, Kia Optima, Toyota Land Cruiser 200 и Toyota RAV 4. Замыкают десятку Hyundai Creta (444) и Renault Duster (379).

По данным ВСС, страховые компании выплачивают из-за угонов 10-12 миллиардов рублей в год. По словам Знаменского, для водителей рейтинг мог бы стать дополнительным критерием при выборе автомобиля, для автопроизводителей — стимулом, чтобы повышать защищенность машин, а для страховщиков — дополнительным необязательным фактором при оценке рисков по каско.