Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:18Z
https://ria.ru/20190606/1555336456.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155533/78/1555337836_0:0:2830:1591_1036x0_80_0_0_4e8fe0b283ef0dace55f5e02ed015d97.jpg
РИА Новости

Премьер Словакии пригласил Путина на 75-летие Национального восстания

Вчера, 17:18
547
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Премьер-министр Словакии Петер Пеллигрини пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 75-летия Словацкого национального восстания.
"Мы будем праздновать в августе 75ю годовщину Словацкого национального восстания, мы были бы очень рады, если бы мы могли приветствовать на нашей земле представителей Российской Федерации на наивысшем уровне, для нас это было бы большой честью и хотели бы, чтоб ваше присутствие было и во время этих праздников", - сказал он во время встречи с президентом.
Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо, которое длилось с 29 августа по 27 октября 1944 года.
Девушка проходит мимо здания посольства Словацкой Республики на улице Юлиуса Фучика в Москве
Вчера, 02:06
Межгосударственные отношения России и Словакии
1911000
Обсудить 1
Владимир ПутинСловакияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал условие отмены Россией санкций против Евросоюза
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал об отношении к Гуаидо
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал данные об усилении пророссийских сил в ЕП
Дворец юстиции в столице Венесуэлы
Венесуэла намерена обезопасить активы в "нормальных местах", заявил министр
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал Словакию одной из важных стран-партнеров России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Россия не собирается вмешиваться в американские выборы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин: Испания должна сама решить, как существовать с Каталонией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Киев хочет согласовать "дорожную карту" по Донбассу в "нормандском формате"
Здание российского посольства в Лондоне
Британцы помнят о роли СССР в победе, заявили в посольстве в Лондоне
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин: Италия настроена найти способ для улучшения отношений с Россией
Леонид Кучма
Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич отметил улучшение диалога в контактной группе с приходом Кучмы
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Путин провел встречу с президентом Болгарии
Паспорта граждан ДНР и РФ
В ДНР раскритиковали украинский проект о лишении имущества жителей Донбасса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния