Премьер Словакии пригласил Путина на 75-летие Национального восстания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Премьер-министр Словакии Петер Пеллигрини пригласил президента РФ Владимира Путина на празднование 75-летия Словацкого национального восстания.
"Мы будем праздновать в августе 75ю годовщину Словацкого национального восстания, мы были бы очень рады, если бы мы могли приветствовать на нашей земле представителей Российской Федерации на наивысшем уровне, для нас это было бы большой честью и хотели бы, чтоб ваше присутствие было и во время этих праздников", - сказал он во время встречи с президентом.
Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо, которое длилось с 29 августа по 27 октября 1944 года.
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