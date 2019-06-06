Премьер Словакии пригласил Путина на 75-летие Национального восстания

"Мы будем праздновать в августе 75ю годовщину Словацкого национального восстания, мы были бы очень рады, если бы мы могли приветствовать на нашей земле представителей Российской Федерации на наивысшем уровне, для нас это было бы большой честью и хотели бы, чтоб ваше присутствие было и во время этих праздников", - сказал он во время встречи с президентом.