Адыгея и "Россети" на ПМЭФ подписали соглашения о модернизации энергосетей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Адыгея и "Россети" в ходе Петербургского международного экономического форума подписали три соглашения, направленные на исключение потерь электроэнергии и минимизацию аварийности в электросетевом комплексе региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялось подписание ряда стратегических соглашений по модернизации энергетической отрасли Адыгеи", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны достигли конкретных договоренностей по развитию электросетевого комплекса республики.

"Три соглашения направлены на повышение качества услуг по электроснабжению промышленных и бытовых потребителей. Стороны договорились о реализации мер, позволяющих исключить коммерческие потери при транспорте электроэнергии, минимизировать аварийность в электросетевом комплексе, повысить доступность сетевой инфраструктуры, в том числе за счет инвестиций в 5 миллиардов рублей в строительство высоковольтных объектов и проведения широкомасштабных учений энергетиков всего юга России", - информирует правительство.

По его данным, взаимодействие "Россетей" и кабмина Адыгеи касается в том числе реконструкции девяти подстанций - в Майкопе, Адыгейске, Майкопском и Тахтамукайском районах, предусматриваются завершение строительства ряда энергообъектов в горной части республики, консолидация электросетевого хозяйства Майкопа.

"Развитие региона сегодня опережает темпы развития энергосистемы Адыгеи. Уже сегодня большинство подстанций работают на пределе своих возможностей. Для снижения энергодефицита нам крайне важно увеличивать энергомощности. Поэтому совместная с "Россетями" деятельность в рамках подписанных сегодня соглашений имеет большое значение", - приводит слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, сказанные им в ходе подписания документов, его пресс-служба.