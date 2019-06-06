Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:17Z
https://ria.ru/20190606/1555336219.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155350/41/1553504158_0:0:3440:1934_1036x0_80_0_0_47c82a5cbc5bd1bec6185c2302f60496.jpg
РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве пройдут бесплатные экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром"

Вчера, 17:17
13
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСмотровая площадка PANORAMA360 в Москва-Сити
Смотровая площадка PANORAMA360 в Москва-Сити
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Москве 13-15 июня пройдут бесплатные экскурсии на ведущие предприятия машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности города в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает организатор проекта - Департамент инвестиционной и промышленной политики города.
"Мы проводим "Открой#Моспром" во второй раз в связи с повышенным интересом к этому проекту. Первый прошел в столице в марте 2019 года. Экскурсии на 11 предприятий Москвы посетили 1,5 тысячи человек, мы получили сотни благодарных отзывов, На этот раз в "Открой#Моспром" примет участие еще больше фабрик и заводов столицы. 17 индустриальных площадок Москвы, 8 из которых участвуют впервые", – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
В рамках проекта "Открой#Моспром" гости, в частности, смогут посетить VR-дизайн-центр при ФГУП "НАМИ", испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики на заводе "ЭЛТЕЗА", литейный и заготовительный цеха производственного комплекса "Салют", цех компании Faberlic, эко-зону завода Coca-Cola, завод плавленых сыров "Карат".
При разработке программы проекта особое внимание было уделено профориентации - для студентов сформированы отдельные экскурсионные группы на промышленные предприятия, отметили в департаменте.
Для участия требуется предварительная регистрация на сайте проекта.
Промзона в Москве
23 мая, 14:02
Власти Москвы ожидают 279 млрд руб инвестиций в редевелопмент трех промзон
000000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
Рекомендуем
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
РИА
Новости
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Лента
новостей
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Бари Алибасов в своей квартире
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал завещание, рассказал юрист
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Святого Петра в Ватикане
Папа римский изменил текст молитвы "Отче наш"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
В Британии назвали условие улучшения отношений с Россией
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния