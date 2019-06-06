В Москве пройдут бесплатные экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром"

"Мы проводим "Открой#Моспром" во второй раз в связи с повышенным интересом к этому проекту. Первый прошел в столице в марте 2019 года. Экскурсии на 11 предприятий Москвы посетили 1,5 тысячи человек, мы получили сотни благодарных отзывов, На этот раз в "Открой#Моспром" примет участие еще больше фабрик и заводов столицы. 17 индустриальных площадок Москвы, 8 из которых участвуют впервые", – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.