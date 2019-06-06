В Москве пройдут бесплатные экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром"

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Москве 13-15 июня пройдут бесплатные экскурсии на ведущие предприятия машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности города в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает организатор проекта - Департамент инвестиционной и промышленной политики города.
"Мы проводим "Открой#Моспром" во второй раз в связи с повышенным интересом к этому проекту. Первый прошел в столице в марте 2019 года. Экскурсии на 11 предприятий Москвы посетили 1,5 тысячи человек, мы получили сотни благодарных отзывов, На этот раз в "Открой#Моспром" примет участие еще больше фабрик и заводов столицы. 17 индустриальных площадок Москвы, 8 из которых участвуют впервые", – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
В рамках проекта "Открой#Моспром" гости, в частности, смогут посетить VR-дизайн-центр при ФГУП "НАМИ", испытательный центр железнодорожной автоматики и телемеханики на заводе "ЭЛТЕЗА", литейный и заготовительный цеха производственного комплекса "Салют", цех компании Faberlic, эко-зону завода Coca-Cola, завод плавленых сыров "Карат".
При разработке программы проекта особое внимание было уделено профориентации - для студентов сформированы отдельные экскурсионные группы на промышленные предприятия, отметили в департаменте.
Для участия требуется предварительная регистрация на сайте проекта.