Киев хочет согласовать "дорожную карту" по Донбассу в "нормандском формате"

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. "Дорожная карта" по урегулированию конфликта в Донбассе пока не будет опубликована из соображений безопасности, она будет согласована с международными партнерами, заявила в четверг пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Во-первых, уже были инциденты, когда информация выходила накануне и инициативы президента блокировались другой стороной. Поэтому не обнародовать сейчас эту "дорожную карту" – это просто вопрос безопасности", - сказала Мендель на брифинге.
По ее словам, такую карту необходимо согласовать с европейскими партнерами Киева в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина). "До 19 июня мы не хотели бы комментировать эту карту", - добавил Мендель.