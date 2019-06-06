Киев хочет согласовать "дорожную карту" по Донбассу в "нормандском формате"

"Мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Во-первых, уже были инциденты, когда информация выходила накануне и инициативы президента блокировались другой стороной. Поэтому не обнародовать сейчас эту "дорожную карту" – это просто вопрос безопасности", - сказала Мендель на брифинге.