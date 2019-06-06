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РИА Новости

Киев хочет согласовать "дорожную карту" по Донбассу в "нормандском формате"

Вчера, 17:12
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. "Дорожная карта" по урегулированию конфликта в Донбассе пока не будет опубликована из соображений безопасности, она будет согласована с международными партнерами, заявила в четверг пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Во-первых, уже были инциденты, когда информация выходила накануне и инициативы президента блокировались другой стороной. Поэтому не обнародовать сейчас эту "дорожную карту" – это просто вопрос безопасности", - сказала Мендель на брифинге.
По ее словам, такую карту необходимо согласовать с европейскими партнерами Киева в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина). "До 19 июня мы не хотели бы комментировать эту карту", - добавил Мендель.
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