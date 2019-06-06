Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:07Z
https://ria.ru/20190606/1555335543.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155300/21/1553002134_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_b23513a2946382ecdeb1153fb4fced68.jpg
РИА Новости

Окружной суд Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании

Вчера, 17:07
186
© РИА Новости / СтрингерЗдание Окружного административного суда в Киеве
Здание Окружного административного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Окружного административного суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Посетителей и сотрудников Окружного административного суда в Киеве эвакуируют после сообщения о минировании, сообщила в четверг пресс-служба суда.
"Сейчас Окружной административный суд города Киева приостановил работу из-за сообщения о минировании. Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда. Заседания перенесены", - говорится в сообщении.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Избирательный участок
21 апреля, 10:02
На Украине нетрезвый мужчина пошутил о минировании избирательного участка
000000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
РИА
Новости
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Турецкие военные нейтрализовали пять членов РПК на севере Ирака
Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Лента
новостей
В США пять сотрудников завода ExxonMobil пострадали в результате торнадо
Доминиканская Республика
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
Здание Национального Банка Украины в Киеве
Нацбанк Украины ожидает рост цен на электричество на 25%
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич отметил улучшение диалога в контактной группе с приходом Кучмы
В Тбилиси загорелся крупный рынок
В Нигерии 16 человек погибли в результате нападения боевиков
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Киев хочет согласовать "дорожную карту" по Донбассу в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал условие отмены Россией санкций против Евросоюза
В Армении задержали обвиняемого в торговле людьми россиянина
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Венесуэла выплатит России очередной платеж по долгу 30 сентября
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния