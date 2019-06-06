Окружной суд Киева эвакуировали из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Посетителей и сотрудников Окружного административного суда в Киеве эвакуируют после сообщения о минировании, сообщила в четверг пресс-служба суда.

"Сейчас Окружной административный суд города Киева приостановил работу из-за сообщения о минировании. Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей суда. Заседания перенесены", - говорится в сообщении.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.