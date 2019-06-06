Путин назвал условие отмены Россией санкций против Евросоюза

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия будет делать встречные шаги Европарламенту, включая снятие экономических ограничений, если будут сигналы о желании сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин.

"Есть силы, которые говорят: надо восстановить отношения. Конечно, мы приветствуем это, но это не значит, что они пророссийские... Что там изменится сейчас в Европарламенте?" - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных информагентств.

По его словам, нужно посмотреть, как там будут приниматься решения, достаточно ли будет голосов тех, кто считает, что можно изменить политику в отношении РФ.

"Если это будет происходить, мы не только будем приветствовать, мы будем делать встречные шаги. Это касается и отмены ограничений, которые РФ вынуждена была ввести после известных ограничений со стороны Евросоюза", - добавил президент.