Путин назвал условие отмены Россией санкций против Евросоюза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия будет делать встречные шаги Европарламенту, включая снятие экономических ограничений, если будут сигналы о желании сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть силы, которые говорят: надо восстановить отношения. Конечно, мы приветствуем это, но это не значит, что они пророссийские... Что там изменится сейчас в Европарламенте?" - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных информагентств.
По его словам, нужно посмотреть, как там будут приниматься решения, достаточно ли будет голосов тех, кто считает, что можно изменить политику в отношении РФ.
"Если это будет происходить, мы не только будем приветствовать, мы будем делать встречные шаги. Это касается и отмены ограничений, которые РФ вынуждена была ввести после известных ограничений со стороны Евросоюза", - добавил президент.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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