"Роскосмос" намерен увеличить численность российского экипажа на МКС

С. ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.

"Всякое может быть, пока все по плану", - сказал Крикалев РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос, не изменились ли намерения Роскосмоса увеличить численность наших космонавтов на МКС в начале 2020 года.

По его словам, перенос запуска модуля "Наука" с лета на осень 2020 года был незапланированным. Главная причина этого - возможная замена топливных баков. В старых ранее был обнаружен мусор, который не удастся убрать. В этой связи предлагается вариант замены баков на новые - от разгонного блока "Фрегат". Пока нет окончательного решения о том, какие баки использовать - старые или новые.

"Идёт анализ возможностей. Теоретически все возможно", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в модуле "Наука" будет расположено третье спальное место для дополнительного члена экипажа, а также второй санузел российского сегмента станции.

Российский экипаж был сокращен с трех до двух человек в начале 2016 года. Сообщалось, что причиной этого стало отсутствие места для третьего члена экипажа в российском сегменте (до этого один из космонавтов проживал на американском сегменте).