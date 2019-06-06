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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

"Роскосмос" намерен увеличить численность российского экипажа на МКС

Вчера, 17:00
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© Фото : ESA/Алекс ГерстВыход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. 11 декабря 2018 год
Выход в открытый космос космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. 11 декабря 2018 год
© Фото : ESA/Алекс Герст
С. ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Роскосмос намерен в начале 2020 года увеличить численность российского экипажа на МКС с двух до трёх российских космонавтов, несмотря на перенос запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука", от чего зависит количество членов экипажа, сообщил исполнительный директор госкорпорации, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.
"Всякое может быть, пока все по плану", - сказал Крикалев РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос, не изменились ли намерения Роскосмоса увеличить численность наших космонавтов на МКС в начале 2020 года.
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По его словам, перенос запуска модуля "Наука" с лета на осень 2020 года был незапланированным. Главная причина этого - возможная замена топливных баков. В старых ранее был обнаружен мусор, который не удастся убрать. В этой связи предлагается вариант замены баков на новые - от разгонного блока "Фрегат". Пока нет окончательного решения о том, какие баки использовать - старые или новые.
"Идёт анализ возможностей. Теоретически все возможно", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, в модуле "Наука" будет расположено третье спальное место для дополнительного члена экипажа, а также второй санузел российского сегмента станции.
Российский экипаж был сокращен с трех до двух человек в начале 2016 года. Сообщалось, что причиной этого стало отсутствие места для третьего члена экипажа в российском сегменте (до этого один из космонавтов проживал на американском сегменте).
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоскосмосРоссияРИА Наука
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