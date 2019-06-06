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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Tinder готов сотрудничать с российскими спецслужбами, сообщил Роскомнадзор

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Онлайн-сервис знакомств Tinder готов предоставлять данные российским спецслужбам в случае необходимости, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам", - рассказал Жаров в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Логотип приложения для знакомств Tinder
3 июня, 12:15
Tinder должен будет предоставлять ключи дешифровки по запросу спецслужб
По его словам, суд предписывает правоохранительным органам получать только ту информацию, которая имеет значение для дела, поэтому любому гражданину не стоит бояться, что его переписку прочитают. "Она никому не интересна", - сказал он.
Tinder – популярный сервис для знакомств, входит в американскую Match Group. Роскомнадзор в начале июня внес онлайн-сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации, теперь сервис обязан предоставлять по запросу российских спецслужб ключи для расшифровки сообщений. Дата регистрации сервиса в реестре - 31 мая.
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В настоящее время в реестр организаторов распространения информации из популярных мессенджеров включены Telegram, WeChat и Snapchat. При этом за непредоставление данных для включения в реестр на территории РФ заблокированы мессенджеры Line и Blackberry Messenger.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
220006
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Петербургский международный экономический форумРоскомнадзорРоссияОбщество
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