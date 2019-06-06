Tinder готов сотрудничать с российскими спецслужбами, сообщил Роскомнадзор

Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019

Александр Жаров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Онлайн-сервис знакомств Tinder готов предоставлять данные российским спецслужбам в случае необходимости, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам", - рассказал Жаров в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, суд предписывает правоохранительным органам получать только ту информацию, которая имеет значение для дела, поэтому любому гражданину не стоит бояться, что его переписку прочитают. "Она никому не интересна", - сказал он.

Tinder – популярный сервис для знакомств, входит в американскую Match Group. Роскомнадзор в начале июня внес онлайн-сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации, теперь сервис обязан предоставлять по запросу российских спецслужб ключи для расшифровки сообщений. Дата регистрации сервиса в реестре - 31 мая.

В настоящее время в реестр организаторов распространения информации из популярных мессенджеров включены Telegram, WeChat и Snapchat. При этом за непредоставление данных для включения в реестр на территории РФ заблокированы мессенджеры Line и Blackberry Messenger.