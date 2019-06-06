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РИА Новости

Собаки "заражаются" стрессом от хозяев, выяснили ученые

Вчера, 17:01
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© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина и собака смотрят друг на друга
Мужчина и собака смотрят друг на друга
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Собаки не просто умеют сопереживать человеку, но и страдают вместе с ним, если их хозяин или хозяйка постоянно испытывает стресс. К такому выводу пришли шведские ученые, опубликовавшие результаты своих наблюдений в журнале Scientific Reports.

"Мы выяснили, что концентрации кортизола в организме собак и их владельцев были синхронизированы. Что интересно, характер самих собак не влиял на развитие стресса, тогда как личность их владельцев очень сильно влияла на состояние их питомцев. Это заставило нас предположить, что они "копировали" стресс хозяев", — рассказывает Лина Рот (Lina Roth) из университета Линчепинга (Швеция).

В последние годы ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что типично "человеческие" черты интеллекта, а также сложные эмоции, характерны и для многих других живых существ, в том числе собак, приматов и даже воронов.
К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева. Вдобавок, они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций, и распознают эмоции на их лицах. Кроме того, псы могут запоминать "ненужную" информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.
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Рот и ее коллеги выяснили, что способности "лучших друзей человека" к сопереживанию на самом деле гораздо глубже, чем раньше подозревали ученые, наблюдая за повседневной жизнью шести дюжин собак и их владельцев.
Ученых интересовало то, могут ли собаки неосознанно копировать те эмоции, которые выражали их хозяева, подобно тому, как это делают сами люди, шимпанзе и многие другие существа, для которых характерна "заразная" зевота, чесотка или икание. Вдобавок, Рот и ее коллеги пытались понять, есть ли различия в этом отношении между разными породами собак.
Для этого они собрали две группы добровольцев, половина из которых владела шетландскими овчарками, а остальные – бордер-колли, и выдали им специальные ошейники, которые следили за уровнем физической активности их питомцев. В последующие недели и месяцы ученые регулярно беседовали с владельцами собак и забирали пробы слюны и волос у них, замеряя концентрацию гормона стресса в их организме.
Эти наблюдения раскрыли интересный феномен – концентрация этого вещества в организме собак и той, и другой породы не зависела от их характера, образа жизни и других личных характеристик, а только от того, в каком состоянии находились их хозяйки. Иными словами, чем выше или ниже был уровень кортизола в организме их владелицы, тем сильнее или слабее сами питомцы страдали от стресса.
Почему это так, ученые пока не могут сказать, но предполагают, что это связано с тем, что отношения между питомцами и их хозяевами в целом похожи на то, как влияют друг на друга маленькие дети и их матери. Среди них, как отмечает Рот, тоже наблюдается "синхронизация" в уровнях кортизола, что может помогать женщинам "вживаться" в ситуацию и лучше понимать то, что беспокоит их детей.
В ближайшее время шведские биологи планируют провести схожий эксперимент с участием охотничьих собак, которые проводят заметно меньше времени в компании человека, чем бордер-колли и овчарки. Эти опыты, как надеются исследователи, помогут им понять, как и почему собаки "заражаются" стрессом от их владельцев.
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эмоциисобакинейрофизиологияпсихологияОткрытия - РИА НаукаШвецияРИА Наука
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