Путин: Испания должна сама решить, как существовать с Каталонией

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Испания должна сама решить, как существовать с Каталонией, у Москвы хорошие отношения с Мадридом, и она не заинтересована в развале Европы, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас с очень большим пиететом относятся к Испании и испанскому народу, истории...мы совсем не заинтересованы в том, чтобы европейские страны разваливались одна за другой. И вообще это миф, что Россия хочет, чтобы Европа была слабой. Зачем нам это нужно? У нас 40% золотовалютных резервов в евро номинированы", - сказал Путин.

"Ищут опять след России какой-то...Испания должна сама решить как существовать, в том числе с проблемными территориями, с Каталонией, страна Басков. Мы рассчитываем на то, что эти вопросы будут решены в ходе диалога и на основе принимаемых легитимных решений, в ходе дискуссии", - заявил Путин в ходе разговора с главами иностранных информагентств в рамках ПМЭФ.

По его словам, в целом Россия выступает за стабильность и сохранение территориальной целостности государств.