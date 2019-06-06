Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T16:54Z
https://ria.ru/20190606/1555334582.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155532/89/1555328936_0:0:3086:1736_1036x0_80_0_0_ea95956d2c8ae3ddac7bec94d71e6256.jpg
РИА Новости

Путин: Испания должна сама решить, как существовать с Каталонией

Вчера, 16:54
462
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Испания должна сама решить, как существовать с Каталонией, у Москвы хорошие отношения с Мадридом, и она не заинтересована в развале Европы, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас с очень большим пиететом относятся к Испании и испанскому народу, истории...мы совсем не заинтересованы в том, чтобы европейские страны разваливались одна за другой. И вообще это миф, что Россия хочет, чтобы Европа была слабой. Зачем нам это нужно? У нас 40% золотовалютных резервов в евро номинированы", - сказал Путин.
Участники акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде. 16 марта 2019
16 марта, 23:35
В Мадриде прошел митинг в защиту права на самоопределение Каталонии
"Ищут опять след России какой-то...Испания должна сама решить как существовать, в том числе с проблемными территориями, с Каталонией, страна Басков. Мы рассчитываем на то, что эти вопросы будут решены в ходе диалога и на основе принимаемых легитимных решений, в ходе дискуссии", - заявил Путин в ходе разговора с главами иностранных информагентств в рамках ПМЭФ.
По его словам, в целом Россия выступает за стабильность и сохранение территориальной целостности государств.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
830000
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияИспанияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал об отношении к Гуаидо
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал данные об усилении пророссийских сил в ЕП
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал условие отмены Россией санкций против Евросоюза
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал вопрос о новом британском премьере
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии рассказал об условиях увеличения поставок газа из России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал заявления об "угрозе" России в отношении Испании
Леонид Кучма
Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса
Дворец юстиции в столице Венесуэлы
Венесуэла намерена обезопасить активы в "нормальных местах", заявил министр
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер Словакии пригласил Путина на 75-летие Национального восстания
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма провел совещание по экономической ситуации в Донбассе
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде заявили об угрозе провала принятия избирательного кодекса
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Киев хочет согласовать "дорожную карту" по Донбассу в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил, почему Россия отвечает на действия США в сфере безопасности
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния