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РИА Новости

В России ограничили оборот "аптечных наркотиков"

Вчера, 16:52
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Противоэпилептическое средство "Прегабалин" (торговое название "Лирика"), опиоидное обезболивающее "Тапентадол" и офтальмологический препарат "Тропикамид" включили в список сильнодействующих и ядовитых веществ, теперь их незаконные изготовление, приобретение и сбыт наказываются статьей 234 УК РФ, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный указанным постановлением: а) после позиции... дополнить позицией следующего содержания: "Прегабалин"; б) после позиции... дополнить позицией следующего содержания: "Тапентадол"; в) после позиции... дополнить позицией следующего содержания: "Тропикамид", - говорится в постановлении
Аптека. Архивное фото
22 сентября 2017, 10:50
МВД: контроль за лекарствами поможет бороться с "аптечной" наркоманией
Ранее министерство здравоохранения предложило внести "Прегабалин" в список сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконный оборот которых запрещен согласно статье 234 УК. В аптеках этот препарат продается под торговой маркой "Лирика". Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков предлагала приравнять "Лирику" к наркотическим средствам весной 2016 года.
По данным правоохранителей, препараты "Лирика", "Прегабалин", "Тропикамид", "Цикломед" и целый ряд других изделий начали приобретать популярность с 2013 года. Торговля этими таблетками резко выросла - более чем в 20 раз. В этой связи с октября 2015 года вступил в силу приказ Минздрава России, которым в отношении "Прегабалина", "Тропикамида" и "Циклопентолата" установлены меры контроля: они внесены в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.
Согласно статье 234 УК РФ, распространение запрещенных препаратов карается до восьми лет лишения свободы и штрафом до 200 тысяч рублей.
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