В Подмосковье усилили противопожарную профилактику

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Профилактика природных пожаров усилена в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.
"В настоящее время установилась жаркая и сухая погода, что повышает риски возникновения природных пожаров. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе сформирован межведомственный Штаб по контролю за пожароопасной обстановкой, аналогичные Штабы функционируют во всех муниципальных образованиях. Принимаются все необходимые меры для защиты жителей и населенных пунктов Подмосковья от угрозы возникновения природных пожаров", – цитирует пресс-служба Пестова.
Отмечается, что подавляющее большинство природных пожаров возникает по вине человека. Разводить костры и жарить шашлыки на территории подмосковных лесов можно только в специально отведенных для этого местах – так называемых "пикниковых зонах". В Московской области их насчитывается 1,3 тысячи.
Ранее сообщалось, что в Московской области порядка 2,5 тысячи штрафов было наложено на граждан в мае за разведение костров в неустановленных местах. Особый противопожарный режим установлен в регионе с 1 мая.
1 мая, 09:46В Подмосковье ввели особый противопожарный режим