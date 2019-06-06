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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье усилили противопожарную профилактику

Вчера, 16:49
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Профилактика природных пожаров усилена в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"В настоящее время установилась жаркая и сухая погода, что повышает риски возникновения природных пожаров. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе сформирован межведомственный Штаб по контролю за пожароопасной обстановкой, аналогичные Штабы функционируют во всех муниципальных образованиях. Принимаются все необходимые меры для защиты жителей и населенных пунктов Подмосковья от угрозы возникновения природных пожаров", – цитирует пресс-служба Пестова.

Отмечается, что подавляющее большинство природных пожаров возникает по вине человека. Разводить костры и жарить шашлыки на территории подмосковных лесов можно только в специально отведенных для этого местах – так называемых "пикниковых зонах". В Московской области их насчитывается 1,3 тысячи.
Ранее сообщалось, что в Московской области порядка 2,5 тысячи штрафов было наложено на граждан в мае за разведение костров в неустановленных местах. Особый противопожарный режим установлен в регионе с 1 мая.
1 мая, 09:46
В Подмосковье ввели особый противопожарный режим
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