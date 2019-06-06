В Подмосковье усилили противопожарную профилактику

"В настоящее время установилась жаркая и сухая погода, что повышает риски возникновения природных пожаров. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе сформирован межведомственный Штаб по контролю за пожароопасной обстановкой, аналогичные Штабы функционируют во всех муниципальных образованиях. Принимаются все необходимые меры для защиты жителей и населенных пунктов Подмосковья от угрозы возникновения природных пожаров", – цитирует пресс-служба Пестова.