Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T16:41Z
https://ria.ru/20190606/1555333920.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149710/00/1497100093_0:0:2810:1581_1036x0_80_0_0_afc66591eec2dba98d9c18f9352b6443.jpg
РИА Новости

Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

Вчера, 16:41
1986
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЛеонид Кучма
Леонид Кучма
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Леонид Кучма. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что "нет никакой экономической блокады Донбасса", есть только временный запрет на перемещение товаров через линию соприкосновения.
В среду прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске, на котором Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса.
Колонна автомобилей на Международном пункте пропуска Успенка со стороны Донецкой области Украины по направлению в Россию
27 апреля, 08:00
Спасательная операция России в Донбассе
"Нет никакой экономической блокады, уважаемое общество. Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и потом указ (бывшего президента Украины Петра - ред.) Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", - заявил Кучма на пресс-конференции.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда посте президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
Затем украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля 2017 года были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
1 июня, 08:00
Украинская армия в Донбассе вне закона, считает Генпрокуратура Украины
312001132
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛеонид КучмаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал об отношении к Гуаидо
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал условие отмены Россией санкций против Евросоюза
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Лента
новостей
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Газовое месторождение во Львовской области Украины
"Нафтогаз" предупредил о нехватке средств для закупки газа
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал заявления об "угрозе" России в отношении Испании
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния