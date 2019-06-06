Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что "нет никакой экономической блокады Донбасса", есть только временный запрет на перемещение товаров через линию соприкосновения.

В среду прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске, на котором Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса.

"Нет никакой экономической блокады, уважаемое общество. Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и потом указ (бывшего президента Украины Петра - ред.) Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", - заявил Кучма на пресс-конференции.

В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда посте президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.