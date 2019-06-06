Минфин Венесуэлы назвал сроки ввода в стране новой платежной системы

"Для внутренней оплаты, внутри Венесуэлы, рассматривается несколько вариантов. Мы должны их использовать - возможно, это будут не такие большие системы, как Union Pay, но у нас будет внутренняя платежная система в боливарах. У нас есть несколько вариантов, больше одного, и мы внедрим (свою систему - ред.) в ближайшие дни, потому что мы должны быть готовы, когда Visa и Mastercard уйдут", - заявил Серпа.