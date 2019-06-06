Минфин Венесуэлы назвал сроки ввода в стране новой платежной системы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венесуэла рассматривает несколько вариантов ухода от платежных систем Visa и Mastercard, введет свою систему в боливарах через несколько дней, заявил РИА Новости министр экономики и финансов страны Симон Серпа в кулуарах ПМЭФ.
"Для внутренней оплаты, внутри Венесуэлы, рассматривается несколько вариантов. Мы должны их использовать - возможно, это будут не такие большие системы, как Union Pay, но у нас будет внутренняя платежная система в боливарах. У нас есть несколько вариантов, больше одного, и мы внедрим (свою систему - ред.) в ближайшие дни, потому что мы должны быть готовы, когда Visa и Mastercard уйдут", - заявил Серпа.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.