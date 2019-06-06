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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Минфин Венесуэлы назвал сроки ввода в стране новой платежной системы

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПортреты боливарианских лидеров на здании в центре Каракаса
Портреты боливарианских лидеров на здании в центре Каракаса
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Портреты боливарианских лидеров на здании в центре Каракаса. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венесуэла рассматривает несколько вариантов ухода от платежных систем Visa и Mastercard, введет свою систему в боливарах через несколько дней, заявил РИА Новости министр экономики и финансов страны Симон Серпа в кулуарах ПМЭФ.
"Для внутренней оплаты, внутри Венесуэлы, рассматривается несколько вариантов. Мы должны их использовать - возможно, это будут не такие большие системы, как Union Pay, но у нас будет внутренняя платежная система в боливарах. У нас есть несколько вариантов, больше одного, и мы внедрим (свою систему - ред.) в ближайшие дни, потому что мы должны быть готовы, когда Visa и Mastercard уйдут", - заявил Серпа.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
9 мая, 02:09
Мадуро заявил, что Венесуэла освобождается от доллара
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Петербургский международный экономический форум (фонд)Visa, Inc.ВенесуэлаMasterCard, Inc.Экономика
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