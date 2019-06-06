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РИА Новости

Ципрас призвал не допустить возврата Греции к политике жесткой экономии

Вчера, 16:28
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© Фото : предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции / Андреа БонеттиПремьер-министр Греции Алексис Ципрас
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
© Фото : предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции / Андреа Бонетти
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
АФИНЫ, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал граждан на досрочных парламентских выборах 7 июля проголосовать за программу правительства и окончательно закрыть дорогу политике "затягивания поясов".
Ципрас выступил с телеобращением, которое транслировало греческое общественное телевидение ERT. В Греции 7 июля пройдут досрочные парламентские выборы, о которых Ципрас объявил после поражения правящей партии СИРИЗА на выборах в Европарламент 26 мая. Тогда оппозиционная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса опередила СИРИЗА на 9,3 п.п.
"За неделю до европейских выборов, полностью осознавая риск, которому я подвергаюсь, я сказал греческому народу всю правду, что его голос на европейских выборах носит характер вотума доверия мерам по поддержке и по облегчению большинства общества. Сегодня все, что я сказал тогда, подтверждено самым ясным способом. Результаты европейских выборов открыли аппетит как у старого политического истеблишмента в Греции, так и у крайних консервативных кругов в Брюсселе, чтобы поставить под сомнение наш политический выбор и помешать нашему плану", - заявил Ципрас.
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По его словам, план правительства дает возможность всем, кто понес основную тяжесть кризиса, после выхода из меморандумов с кредиторами воспользоваться плодами своих жертв. Однако политические соперники хотят вернуться к прежней политике.
"Сегодня они дошли до того, что поставили и вопрос об увольнении служащих, работающих по контрактам в государственном секторе. Они ставили вопрос об увольнении госслужащих с 2014 года, когда министром административной реформы был Мицотакис. То есть еще до того, как к власти пришло правительство СИРИЗА, которое дало четко понять, что не допустит никаких увольнений в госсекторе", - сказал премьер.
Ципрас заявил, что сегодня Мицотакис постоянно настаивает на необходимости возвращения к политике найма одного служащего после ухода пяти, в то время как нынешнее правительство в результате жестких переговоров добилось соотношения один к одному. "У некоторых открылся аппетит, чтобы вновь вынести на стол переговоров политику затягивания поясов и даже увольнений. Перед решающими общенациональными выборами 7 июля знание полной правды наиболее важно. Давайте сравним программы (партий), но прежде всего, давайте знать все", - заявил Ципрас.
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По его словам, стране удалось выбраться из меморандумов с кредиторами благодаря жертвам и усилиям греческого народа. "Это, однако, не означает, что обратный путь окончательно закрыт. Это, однако, не означает, что нет опасности вернуться к темным дням 2012, 2013, 2014 годов. К жесткой политике меморандумов и жесткой экономии. Единственный способ навсегда закрыть эту дорогу - это выбор греческого народа в решающем голосовании на национальных выборах 7 июля", - заявил Ципрас.
Греция с 2008 года находилась в глубоком кризисе и лишилась возможности получать кредиты на финансовых рынках. В 2010 году Афины подписали с тройкой международных кредиторов меморандумы, по которым страна получала кредиты в обмен на проведение реформ и политики жесткой экономии, предусматривающей значительное сокращение госсектора.
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Алексис ЦипрасГрецияЭкономика
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