Ципрас призвал не допустить возврата Греции к политике жесткой экономии

АФИНЫ, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал граждан на досрочных парламентских выборах 7 июля проголосовать за программу правительства и окончательно закрыть дорогу политике "затягивания поясов".

Ципрас выступил с телеобращением, которое транслировало греческое общественное телевидение ERT . В Греции 7 июля пройдут досрочные парламентские выборы, о которых Ципрас объявил после поражения правящей партии СИРИЗА на выборах в Европарламент 26 мая. Тогда оппозиционная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса опередила СИРИЗА на 9,3 п.п.

"За неделю до европейских выборов, полностью осознавая риск, которому я подвергаюсь, я сказал греческому народу всю правду, что его голос на европейских выборах носит характер вотума доверия мерам по поддержке и по облегчению большинства общества. Сегодня все, что я сказал тогда, подтверждено самым ясным способом. Результаты европейских выборов открыли аппетит как у старого политического истеблишмента в Греции, так и у крайних консервативных кругов в Брюсселе, чтобы поставить под сомнение наш политический выбор и помешать нашему плану", - заявил Ципрас.

По его словам, план правительства дает возможность всем, кто понес основную тяжесть кризиса, после выхода из меморандумов с кредиторами воспользоваться плодами своих жертв. Однако политические соперники хотят вернуться к прежней политике.

"Сегодня они дошли до того, что поставили и вопрос об увольнении служащих, работающих по контрактам в государственном секторе. Они ставили вопрос об увольнении госслужащих с 2014 года, когда министром административной реформы был Мицотакис. То есть еще до того, как к власти пришло правительство СИРИЗА, которое дало четко понять, что не допустит никаких увольнений в госсекторе", - сказал премьер.

Ципрас заявил, что сегодня Мицотакис постоянно настаивает на необходимости возвращения к политике найма одного служащего после ухода пяти, в то время как нынешнее правительство в результате жестких переговоров добилось соотношения один к одному. "У некоторых открылся аппетит, чтобы вновь вынести на стол переговоров политику затягивания поясов и даже увольнений. Перед решающими общенациональными выборами 7 июля знание полной правды наиболее важно. Давайте сравним программы (партий), но прежде всего, давайте знать все", - заявил Ципрас.

По его словам, стране удалось выбраться из меморандумов с кредиторами благодаря жертвам и усилиям греческого народа. "Это, однако, не означает, что обратный путь окончательно закрыт. Это, однако, не означает, что нет опасности вернуться к темным дням 2012, 2013, 2014 годов. К жесткой политике меморандумов и жесткой экономии. Единственный способ навсегда закрыть эту дорогу - это выбор греческого народа в решающем голосовании на национальных выборах 7 июля", - заявил Ципрас.