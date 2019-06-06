"Нафтогаз" предупредил о нехватке средств для закупки газа

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Ранее он сообщал, что для наполнения ПХГ еще десятью миллиардами кубометров сырья необходимо около миллиарда долларов кредитных средств.

Коболев рассказал, что Киев импортировал на 20 процентов больше газа, чем в прошлом году, и если продолжить в таком же темпе, к началу отопительного сезона можно выйти "на необходимый уровень — 20 миллиардов кубометров".

Цель в 20 миллиардов кубометров, как ранее объяснял глава НАК, обозначена как резерв на случай, если Россия с 2020 года прекратит транзит голубого топлива через территорию Украины.

"Но этому может помешать дефицит оборотных средств у "Нафтогаза", <...> если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне", — написал он в Facebook.

По словам главы "Нафтогаза", за ранее поставленный компанией газ производители тепла и поставщики топлива населению задолжали 61,4 миллиарда гривен (2,3 миллиарда долларов), что вдвое больше, чем нужно," чтобы качественно подготовиться к зиме".

Также дефицит средств обусловлен требованием Кабинета министров оплатить 90 процентов прибыли компании в качестве дивидендов, "причем до конца июня", отметил Коболев.