Руководство Адыгеи и "Автодора" обсудили развитие трассы "Дон" в республике

"Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума состоялись переговоры руководителя государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслава Петушенко и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Были обсуждены проекты перспективного развития трассы М-4 "Дон", реализуемые госкомпанией на территории республики, а также вопросы строительства транспортных подходов в южном направлении, с учетом которых необходимо планировать развитие транспортной инфраструктуры региона", - отмечается в релизе.

В частности, со ссылкой на слова Петушенко сообщается, что строительство транспортной развязки на 1342 километре трассы М-4 "Дон" в районе поселка Тлюстенхабль идет по плану. По данным правительства, большой объем работы по развитию транспортной инфраструктуры республики запланирован в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.