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РИА Новости

В Перми завели дело против гимназии, где девочкам завысили проходной балл

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУченик выполняет задание возле интерактивной доски
Ученик выполняет задание возле интерактивной доски
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ученик выполняет задание возле интерактивной доски. Архивное фото
ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4 и ее руководителя за то, что приемная комиссия установила разные проходные баллы для поступающих в первый класс девочек и мальчиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
В конце мая стало известно о том, что в гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл в первый класс для мальчиков ниже, чем для девочек: 65,7 и 69,1. На ситуацию сразу отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, которая назвала случившееся гендерной дискриминацией. Проверку в образовательном учреждении начала прокуратура. Администрация гимназии после этого сообщила, что открыла дополнительные места для первоклассников.
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"По итогам проверки прокурором в отношении гимназии и ее руководителя возбуждено два дела об административном правонарушении, опротестовано положение о порядке приема обучающихся в муниципальное образовательное учреждение, содержащее пункты, прямо предусматривающие проведение индивидуального отбора при приеме детей во 2-4 классы гимназии, а также на другие пункты, противоречащие законодательству", - рассказали агентству в ведомстве.
По факту нарушения прав несовершеннолетних при приеме в первый класс прокуратурой было внесено представление главе администрации Перми. Ранее по решению городского департамента образования директору гимназии №4 был объявлен выговор.
"Установление проходных баллов для поступления в гимназию свидетельствует о проведении образовательной организацией индивидуального отбора, что противоречит федеральному и региональному законодательству. Кроме этого, установление директором гимназии разного проходного балла для мальчиков и девочек явилось нарушением конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку", - отметили в надзорном органе.
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В прокуратуре добавили, что в настоящее время сотрудниками ведомства начаты проверки и в других образовательных организация города Перми.
Гимназия №4 имени братьев Каменских входит в топ-15 школ Пермского края и топ-500 школ России. В начале завершившегося учебного года она оказалась в центре скандала. В октябре по решению мирового суда участка № 5 Дзержинского района Перми гимназия и ее директор были оштрафованы на 50 и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное отстранение от занятий ученицы, которая покрасила волосы в розовый цвет и пришла на уроки в одежде без эмблемы образовательного учреждения.
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