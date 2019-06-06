Путин особо выделил Пушкина и Петра I среди выдающихся россиян

"Пушкин. Об этом нельзя не говорить в дату его рождения. А потом Петр I - он основал город, в котором я родился, он реформатор, известный, великий, он преобразил нашу страну. У нас много, нельзя на ком-то одном сосредоточиться, у нас много деятелей искусства, государственных деятелей ", - сказал Путин, отвечая на вопрос зарубежных журналистов о том, кто является для него самым важным российским героем и почему.