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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин особо выделил Пушкина и Петра I среди выдающихся россиян

Вчера, 16:11
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в истории России было много выдающихся деятелей искусства и государственных деятелей, однако особо выделил знаменитого поэта Александра Пушкина и основателя Санкт-Петербурга, первого российского императора Петра I.
"Пушкин. Об этом нельзя не говорить в дату его рождения. А потом Петр I - он основал город, в котором я родился, он реформатор, известный, великий, он преобразил нашу страну. У нас много, нельзя на ком-то одном сосредоточиться, у нас много деятелей искусства, государственных деятелей ", - сказал Путин, отвечая на вопрос зарубежных журналистов о том, кто является для него самым важным российским героем и почему.
Президент России также рассказал, что любит музыку Чайковского. "Нам есть чем гордиться. У нас много героев", - добавил он.
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Петербургский международный экономический форумПетр IАлександр ПушкинПетр ЧайковскийВладимир ПутинОбщество
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