Эксперт рассказал, как можно защитить русскоязычных граждан на Украине

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Лучшим способом защиты русскоязычных жителей Украины на фоне принятия закона о языке станет предоставление им гражданства РФ, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Парламент Украины принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять этот закон.

Безпалько привел в пример решение властей Венгрии, которые предоставили право гражданства всем гражданам Украины, которые имеют венгерское происхождение и согласны получить венгерский паспорт.

"Лучшим ответом на подобные действия Украины будет предоставление российского гражданства гражданам Украины", - заявил Безпалько на пресс-конференции "Русский язык на Украине: возможен ли компромисс?"

По оценке политолога, Москве нужно предпринимать больше усилий для популяризации русского языка не только на Украине, но и в других странах, где он в последнее время теряет позиции. При этом само русскоязычное население должно брать на себя ряд расходов на обеспечение образования на русском языке. В случае с Украиной апеллировать можно к Европейской хартии по региональным языкам, которую Киев подписал и ратифицировал.