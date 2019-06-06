Энергобезопасность Европы невозможна без России, заявил советник Ципраса

"Что делать маленькой Греции и другим маленьким странам? На мой взгляд, не голосовать больше за продление санкций против России. Выработать вместе с Россией общую стратегию по энергетической безопасности европейского континента, включая весь энергетический потенциал России. Без этого потенциала в Европе просто нет энергетической безопасности", - сказал Веланис, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России" в рамках ПМЭФ-2019.