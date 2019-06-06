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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Энергобезопасность Европы невозможна без России, заявил советник Ципраса

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип "Газпрома" на заводе по производству труб для газопровода
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип "Газпрома" на заводе по производству труб для газопровода. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Греция уверена, что без энергетического потенциала России невозможно обеспечить энергобезопасность Европы, заявил советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис.
"Что делать маленькой Греции и другим маленьким странам? На мой взгляд, не голосовать больше за продление санкций против России. Выработать вместе с Россией общую стратегию по энергетической безопасности европейского континента, включая весь энергетический потенциал России. Без этого потенциала в Европе просто нет энергетической безопасности", - сказал Веланис, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России" в рамках ПМЭФ-2019.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумДимитриос ВеланисЕвропаРоссияЭкономика
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