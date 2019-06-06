Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору

СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что детям будет полезно прочитать Библию, Коран и Тору, это точно пойдет на пользу, потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала.

"Библию пусть прочитают, это в любом случае пойдет на пользу, Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно совершенно пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам", - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных СМИ, отвечая на вопрос, какую бы книгу он советовал прочитать детям любой страны.