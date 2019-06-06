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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что детям будет полезно прочитать Библию, Коран и Тору, это точно пойдет на пользу, потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала.
"Библию пусть прочитают, это в любом случае пойдет на пользу, Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно совершенно пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам", - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных СМИ, отвечая на вопрос, какую бы книгу он советовал прочитать детям любой страны.
"Потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала. И если мы будем их придерживаться, следовать этим правилам, мир станет лучше", - добавил президент.
Посетитель на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
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Религия и мировоззрениеВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не своим делом занялся. Пусть мирскую суету оставит и идёт в монахи.
6 июня, 16:07
vvab6
1120112
Что, уже пора в рай готовиться?
6 июня, 16:08
Mirra Djoppa
610103
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