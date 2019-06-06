Липецкая область стала единственным акционером ОЭЗ "Липецк"

"С передачей акций область получает прямой контроль над ОЭЗ "Липецк" и, соответственно, все полномочия по управлению экономзоной. Для области это имеет большое значение, так как речь идет о работе с инвесторами - как действующими, так и потенциальными, о создании инфраструктуры для новых предприятий. Теперь мы сами сможем решать, каких инвесторов привлечь - кто нам больше интересен, какие площадки определить для них. Не придется тратить время на согласование с Москвой… То есть управление ОЭЗ полностью переходит в руки региона", - пояснил РИА Новости председатель Липецкого областного совета депутатов Павел Путилин.