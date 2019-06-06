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РИА Новости
Липецкая область

Липецкая область стала единственным акционером ОЭЗ "Липецк"

Вчера, 15:54
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© Фото : пресс-служба Липецкого областного советаЛипецкая область стала единственным акционером ОЭЗ "Липецк"
Липецкая область стала единственным акционером ОЭЗ Липецк
© Фото : пресс-служба Липецкого областного совета
ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного совета одобрили передачу в госсобственность Липецкой области акций акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк" была создана на территории Грязинского района Липецкой области в соответствии с постановлением российского правительства в декабре 2005 года. Область владела 31,5% уставного капитала ОЭЗ. В настоящее время на территории ОЭЗ действуют 62 компании.

"С передачей акций область получает прямой контроль над ОЭЗ "Липецк" и, соответственно, все полномочия по управлению экономзоной. Для области это имеет большое значение, так как речь идет о работе с инвесторами - как действующими, так и потенциальными, о создании инфраструктуры для новых предприятий. Теперь мы сами сможем решать, каких инвесторов привлечь - кто нам больше интересен, какие площадки определить для них. Не придется тратить время на согласование с Москвой… То есть управление ОЭЗ полностью переходит в руки региона", - пояснил РИА Новости председатель Липецкого областного совета депутатов Павел Путилин.

После передачи акций АО "Особые экономические зоны" регион получает еще 68,5% уставного капитала ОЭЗ "Липецк" общей номинальной стоимостью более 8,8 миллиарда рублей и становится единственным акционером экономзоны.
Безвозмездная передача акций в собственность Липецкой области не влечет за собой потребности в финансировании областным бюджетом, отмечается в сообщении пресс-службы.
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Липецкая областьЭкономика
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