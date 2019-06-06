Путин призвал перевернуть страницу в отношениях с Британией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России и Великобритании нужно перевернуть страницу со шпионами и покушениями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
"Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями", - сказал он.
"Кстати говоря, не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить, это же ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть, в конце концов", - добавил он.
В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.