Путин призвал перевернуть страницу в отношениях с Британией

"Кстати говоря, не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить, это же ваш агент, а не наш, значит это вы против нас шпионили. Что там с ним дальше происходило, мне трудно сказать, но надо это все забыть, в конце концов", - добавил он.