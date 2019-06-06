Алибасов находится в медикаментозном сне, сообщил участник группы "На-На"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Состояние у Бари Алибасова тяжелое, сейчас он находится в медикаментозном сне, но это не кома, рассказал журналистам участник группы "На-На" Владимир Политов.

Раннее сын продюсера сообщил РИА Новости, что Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

"Состояние у Бари Каримовича тяжелое, сейчас он в медикаментозном сне, но это не кома, сейчас он отдохнет, позже врачи будут решать", - сказал Политов.

Он рассказал, что группа узнает про состояние продюсера через сына.

"Мобильной связи у него нет", - отметил Политов.

На вопрос журналистов "как можно выпить едкую жидкость?" музыкант ответил, что "Бари - любитель хватать все подряд".