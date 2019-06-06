Товарооборот Калининградской области с КНР превысил 1 млрд долларов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Объем товарооборота Калининградской области с КНР по итогам 2018 года составил более 1 миллиарда долларов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор области Антон Алиханов.

"Китай – один из крупнейших торговых партнеров Калининградской области. Он занимает второе место во внешнеторговом обороте нашего региона. Его доля в этом показателе составляет 10%. Внешнеторговый оборот Калининградской области за 2018 год составил 10,2 миллиарда долларов США. То есть, товарооборот региона с Китаем составил более миллиарда долларов", - сказал Алиханов.

Глава Калининградской области отметил, что на Китай приходится немногим более 6% общерегионального экспорта.

"Из Калининградской области в Китай направляется соевое и рапсовое масло от одного из крупнейших предприятий региона "Содружество-Соя", а также в прошлом году была проведена большая экспортная сделка Янтарного комбината", - пояснил Алиханов.

По словам губернатора, в импорте китайское направление составляет 10,4%, в Калининградскую область из КНР поступает комплектующие для сборки автомобилей, орехи, различное оборудование и механические устройства, органические химические соединения, черные металлы.