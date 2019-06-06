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РИА Новости
Калининградская область

Товарооборот Калининградской области с КНР превысил 1 млрд долларов

Вчера, 15:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Объем товарооборота Калининградской области с КНР по итогам 2018 года составил более 1 миллиарда долларов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор области Антон Алиханов.
"Китай – один из крупнейших торговых партнеров Калининградской области. Он занимает второе место во внешнеторговом обороте нашего региона. Его доля в этом показателе составляет 10%. Внешнеторговый оборот Калининградской области за 2018 год составил 10,2 миллиарда долларов США. То есть, товарооборот региона с Китаем составил более миллиарда долларов", - сказал Алиханов.
Глава Калининградской области отметил, что на Китай приходится немногим более 6% общерегионального экспорта.
"Из Калининградской области в Китай направляется соевое и рапсовое масло от одного из крупнейших предприятий региона "Содружество-Соя", а также в прошлом году была проведена большая экспортная сделка Янтарного комбината", - пояснил Алиханов.
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По словам губернатора, в импорте китайское направление составляет 10,4%, в Калининградскую область из КНР поступает комплектующие для сборки автомобилей, орехи, различное оборудование и механические устройства, органические химические соединения, черные металлы.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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Калининградская областьПМЭФ-2019Антон Алиханов
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