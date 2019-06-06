Советник Ципраса призвал срочно провести саммит Россия-ЕС

"На мой взгляд, нужно что-то сделать вместе всем для перелома ситуации в отношениях России и Евросоюза. Нужно срочно, немедленно даже, я считаю, провести саммит между ЕС и Россией, и я предлагаю провести его в Греции - стране древней демократии, которая одинаково любит и Россию и Европу",- сказал Веланис, выступая на сессии международного дискуссионного клуба Валдай "Новая Европа: чего ждать России" на ПМЭФ-2019.