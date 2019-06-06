Советник Ципраса призвал срочно провести саммит Россия-ЕС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Советник премьера Греции Димитриос Веланис предложил срочно провести саммит Россия-ЕС и заявил, что он бы мог состояться в Греции.
"На мой взгляд, нужно что-то сделать вместе всем для перелома ситуации в отношениях России и Евросоюза. Нужно срочно, немедленно даже, я считаю, провести саммит между ЕС и Россией, и я предлагаю провести его в Греции - стране древней демократии, которая одинаково любит и Россию и Европу",- сказал Веланис, выступая на сессии международного дискуссионного клуба Валдай "Новая Европа: чего ждать России" на ПМЭФ-2019.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.