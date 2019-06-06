Антон Алиханов пригласил предпринимателей из КНР на Янтарный форум

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригласил китайских туристов и предпринимателей на Янтарный форум, который пройдет в регионе в июне 2019 года.

"Китайских туристов и предпринимателей приглашаем посетить международный форум янтарной отрасли, который пройдёт в курортном Светлогорске с 20 по 23 июня. В форуме участвуют производители продукции из янтаря из России, Европы и Азии, выставляются ювелирные изделия из янтаря, работы из янтаря известных художников", - сказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума Алиханов.

По словам главы региона, центральным событием форума станет аукцион крупных камней янтаря – самородков весом от одного килограмма. В этом году Янтарный комбинат предложит покупателям 20 янтарных самородков, добытых за последние годы на местном месторождении, добавил Алиханов.

"Мы рекомендуем китайским партнерам налаживать сотрудничество с Янтарным промышленным кластером. Он объединяет более 30 предприятий отрасли, включая Калининградский янтарный комбинат, компании по переработке янтаря, производству ювелирных изделий, учреждения высшего и профессионального образования", - заключил губернатор.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.