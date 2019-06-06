Ученые НАСА рассказали об операции по спасению марсианского "крота"

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Научная команда зонда InSight приняла решение приподнять, а затем и убрать корпус его заклинившей буровой установки, что необходимо для возобновления ее работы. Об этом . Научная команда зонда InSight приняла решение приподнять, а затем и убрать корпус его заклинившей буровой установки, что необходимо для возобновления ее работы. Об этом сообщает пресс-служба Германского авиационно-космического центра (DLR).

"Мы планируем использовать роботизированную руку зонда для того, чтобы прижать почву в той точке, которая находится рядом с "кротом", и повысить силу его сцепления с грунтом. Наши расчеты показывают, что мы должны опустить руку прямо над его позицией, что нельзя сделать, не убрав его корпус", — рассказал Тильман Спон (Tilman Spohn), руководитель проекта HP3 в DLR.

Спускаемый модуль InSight совершил в начале декабря прошлого года успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

В конце февраля немецкие ученые и их американские коллеги начали установку второго главного инструмента InSight, буровой установки HP3. Эта сложная многоступенчатая процедура завершилась только в начале марта, когда "крот", как называют этот прибор геологи, начал погружаться в грунт Марса.

По изначальным планам ученых, за первые сутки работы HP3 должен был проникнуть на глубину примерно в 70 сантиметров. Эта задача была исполнена лишь частично – бур достаточно быстро прошел первые 18 сантиметров пути, однако потом он столкнулся с камнем и начал двигаться вдоль него, наклонившись на 15 градусов.

Пройдя около 30 сантиметров, "крот" перестал двигаться вперед, в результате чего автоматика зонда отключила его. Последующие несколько недель ученые НАСА и DLR потратили на то, чтобы понять, что именно произошло с буром – заклинил ли он или просто "топчется" на месте, столкнувшись с крупным камнем.

Сейчас ученые предполагают, что бур столкнулся с особо плотным слоем "спекшегося" песка, который одновременно не ломается под ударами "крота" и не позволяет ему сцепиться с грунтом. В начале мая немецкие инженеры и их американские коллеги пришли к выводу, что эту проблему можно решить, или прижав корпус буровой установки к грунту, или нажав на саму почву в той точке, где находится HP3 в данный момент времени.

Последующие эксперименты в лаборатории и наблюдения за работой "крота" на Марсе показали, что второй вариант спасения буровой установки имеет больше шансов на успех. Для этого, однако, необходимо выполнить еще две процедуры – убедиться в том, что бур действительно не заклинил внутри корпуса HP3, и убрать эту платформу для освобождения той точки, на которую должна "нажать" рука.

© NASA/JPL-Caltech Так будет выглядеть бур зонда InSight во время операции по его спасению © NASA/JPL-Caltech Так будет выглядеть бур зонда InSight во время операции по его спасению

Как признает Спон, подобная процедура несет за собой определенный риск как для буровой установки, так и для всего зонда в целом. Тем не менее, ученые уверены в том, что все эти процедуры можно проделать без особых проблем. Для минимизации проблем они планируют разбить процедуру подъема и переноса корпуса HP3 на три этапа с тщательной проверкой итогов каждого из них при помощи бортовых камер InSight.

По текущим планам НАСА и DLR, все эти шаги будут реализованы к концу июня, после того, как ученые отправят новую программу управления рукой на Марс и еще раз проверят ее работу на наземной копии установки.

Операция по спасению "крота", как ожидают Спон и его коллеги из НАСА, будет длиться около недели. Ее медленная реализация связана с тем, что ученые опасаются, что слишком быстрое движение руки и корпуса буровой установки может высвободить бур из грунта, если он не до конца покинул его. В таком случае HP3 будет окончательно и бесповоротно потерян.