Венгрия заявила о необходимости пересмотра антироссийских санкций

"Что касается санкций. Когда они были введены, то преследовали экономические и политические цели. Экономические цели - нанести ущерб российской экономике, а политические - создать условия для реализации минских договоренностей. Ни то, ни другое не произошло. Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, а есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет?", - сказал министр, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России" в рамках ПМЭФ-2019.