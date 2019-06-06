Венгрия заявила о необходимости пересмотра антироссийских санкций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Настало время провести анализ целесообразности сохранения антироссийских санкций, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается санкций. Когда они были введены, то преследовали экономические и политические цели. Экономические цели - нанести ущерб российской экономике, а политические - создать условия для реализации минских договоренностей. Ни то, ни другое не произошло. Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, а есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет?", - сказал министр, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России" в рамках ПМЭФ-2019.
Вчера, 12:56Вот вам и санкции… США стали лидером по инвестициям в РоссиюРоссия, согласно исследованию международной консалтинговой компании EY, в очередной раз вошла в десятку государств, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций в Европе. И как думаете, кто лидирует по количеству этих инвестиций?
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Вчера, 02:04Петербургский международный экономический форум