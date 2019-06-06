Ленобласть будет сотрудничать с "Национальным объединением строителей"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области и "Национальное объединение строителей" договорились о сотрудничестве в целях решения вопросов о достройке проблемных объектов в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Документ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава региона Александр Дрозденко и президент ассоциации "Национальное объединение строителей" Антон Глушков.

"Поскольку Ленинградская область является регионом-лидером по темпам и объемам возведения жилья, власти региона заинтересованы в сотрудничестве с профессиональным сообществом в рамках реализации программы "Стимул" и "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" с участием средств федерального бюджета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соглашение направлено на развитие и поддержку малого предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и устранение административных барьеров при осуществлении строительной деятельности, а также внедрение системы информационного обмена между профессиональным сообществом и органами власти, отметили в пресс-службе администрации.