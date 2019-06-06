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РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть будет сотрудничать с "Национальным объединением строителей"

Вчера, 15:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Власти Ленинградской области и "Национальное объединение строителей" договорились о сотрудничестве в целях решения вопросов о достройке проблемных объектов в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Документ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали глава региона Александр Дрозденко и президент ассоциации "Национальное объединение строителей" Антон Глушков.
"Поскольку Ленинградская область является регионом-лидером по темпам и объемам возведения жилья, власти региона заинтересованы в сотрудничестве с профессиональным сообществом в рамках реализации программы "Стимул" и "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" с участием средств федерального бюджета", - сказал собеседник агентства.
По его словам, соглашение направлено на развитие и поддержку малого предпринимательства, улучшение инвестиционного климата и устранение административных барьеров при осуществлении строительной деятельности, а также внедрение системы информационного обмена между профессиональным сообществом и органами власти, отметили в пресс-службе администрации.
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"Мы рассчитываем, что ассоциация поможет нам в выстраивании коммуникации со строительными компаниями и решением вопросов по достройке проблемных объектов. Также мы определили направления для сотрудничества в сфере комплексного развития территорий, инвестиций в строительную сферу", — сказал Дрозденко.
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Ленинградская областьПМЭФ-2019Александр Дрозденко
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