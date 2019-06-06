Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T15:35Z
https://ria.ru/20190606/1555329749.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/65/1555336557_0:115:3077:1846_1036x0_80_0_0_ffebd2eb5917431bb5107b4ea484eb94.jpg
РИА Новости

США испытали гиперзвуковую электропушку, сообщили СМИ

Вчера, 15:35
7865
© U.S. Navy / John WilliamsГиперзвуковой рельсотрон на полигоне ВМС США в Далгрене
Гиперзвуковой рельсотрон на полигоне ВМС США в Далгрене
© U.S. Navy / John Williams
Гиперзвуковой рельсотрон на полигоне ВМС США в Далгрене. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американские ВМС испытали гиперзвуковой рельсотрон, сообщает Space.com.
По сведениям издания, во время недавних испытаний пушке удалось разогнать снаряд до шести Махов (скорости, в шесть раз превышающей скорость звука) — 7,4 тысячи километров в час. Стрельбы проводились на Северо-западном военном полигоне. Помимо баллистических характеристик, эксперты оценивали влияние оружия на окружающую среду.
Ракетный корабль производит стрельбу из ракетного комплекса
10 марта, 13:16
"Грозное оружие": National Interest оценил ракету "Циркон"
Отмечается, что в скором времени запланированы испытания нового оружия на кораблях. Кроме того, в Вашингтоне намерены использовать новую технологию при освоении Луны.
Как сообщает Space.com, впервые идеи о том, что с поверхности спутника Земли можно запускать грузы в космос, высказывались еще в 1974 году.
Ранее стало известно, что Пентагон планирует в следующем финансовом году запросить у конгресса два с половиной миллиарда долларов на разработку гиперзвуковых технологий.
В феврале Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российская гиперзвуковая ракета "Циркон" будет способна развивать скорость до девяти Махов, а дальность ее полета составит свыше тысячи километров. "Циркон" поступит на вооружение перспективных и строящихся надводных и подводных кораблей.
Американский эсминец Gravely в Средиземном море
3 апреля, 08:00
Что придумал американский флот для защиты от российских ракет
136334022
Обсудить 7
СШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
Площадь Святого Петра в Ватикане
Папа римский изменил текст молитвы "Отче наш"
Газовое месторождение во Львовской области Украины
"Нафтогаз" предупредил о нехватке средств для закупки газа
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
Вид с вертолета на Тюменскую область
Топливный кризис откладывается. Где в России новый океан нефти
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Офис австралийской вещательной корпорации ABC в Сиднее
Австралия больше не может себе позволить свободу прессы
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Угон автомобиля
Названы самые защищенные от угона автомобили
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Активисты пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом. 6 июня 2019
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии
Провал пятилетки. Почему Путина и Зеленского нет на праздновании во Франции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния