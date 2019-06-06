США испытали гиперзвуковую электропушку, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Американские ВМС испытали гиперзвуковой рельсотрон, сообщает Американские ВМС испытали гиперзвуковой рельсотрон, сообщает Space.com.

По сведениям издания, во время недавних испытаний пушке удалось разогнать снаряд до шести Махов (скорости, в шесть раз превышающей скорость звука) — 7,4 тысячи километров в час. Стрельбы проводились на Северо-западном военном полигоне. Помимо баллистических характеристик, эксперты оценивали влияние оружия на окружающую среду.

Отмечается, что в скором времени запланированы испытания нового оружия на кораблях. Кроме того, в Вашингтоне намерены использовать новую технологию при освоении Луны.

Как сообщает Space.com, впервые идеи о том, что с поверхности спутника Земли можно запускать грузы в космос, высказывались еще в 1974 году.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует в следующем финансовом году запросить у конгресса два с половиной миллиарда долларов на разработку гиперзвуковых технологий.