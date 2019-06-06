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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ заявили о светском характере встречи Путина с папой Римским

Вчера, 15:34
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Россия общается с Ватиканом как с государством, а не центром Римско-католической церкви, поэтому повестка встречи президента РФ Владимира Путина с папой Франциском является зоной ответственности российского МИД, а не РПЦ, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, заявил, что папа Римский Франциск примет российского президента в Ватикане 4 июля. Эту информацию подтвердили в Кремле.
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"Контакты между Российской Федерацией и Ватиканом носят межгосударственный характер, в силу международного признания последнего государствоподобным образованием. Межгосударственные связи относятся к сфере ответственности российского МИД", - заявил Кипшидзе, отвечая на вопрос, чего в РПЦ ожидают от встречи.
Ранее в РПЦ заявили, что условия для визита папы Римского Франциска в Москву на данный момент отсутствуют, хотя сам глава Римско-католической церкви говорил о своем желании посетить Россию. В интервью Швейцарскому католическому информационному агентству глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион уточнил, что "многие епископы, священники и верующие не готовы его принять".
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не могут сказать, будет ли Путин в ходе визита в Ватикан приглашать понтифика посетить РФ.
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Новости - Религия и мировоззрениерелигияРелигия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеРусская православная церковьВладимир Путин
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