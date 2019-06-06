В РПЦ заявили о светском характере встречи Путина с папой Римским

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Россия общается с Ватиканом как с государством, а не центром Римско-католической церкви, поэтому повестка встречи президента РФ Владимира Путина с папой Франциском является зоной ответственности российского МИД, а не РПЦ, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Ранее временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, заявил, что папа Римский Франциск примет российского президента в Ватикане 4 июля. Эту информацию подтвердили в Кремле.

"Контакты между Российской Федерацией и Ватиканом носят межгосударственный характер, в силу международного признания последнего государствоподобным образованием. Межгосударственные связи относятся к сфере ответственности российского МИД", - заявил Кипшидзе, отвечая на вопрос, чего в РПЦ ожидают от встречи.

Ранее в РПЦ заявили, что условия для визита папы Римского Франциска в Москву на данный момент отсутствуют, хотя сам глава Римско-католической церкви говорил о своем желании посетить Россию. В интервью Швейцарскому католическому информационному агентству глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион уточнил, что "многие епископы, священники и верующие не готовы его принять".