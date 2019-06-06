Суд вынес приговоры еще трем участникам акций в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг оштрафовал двоих участников акций против строительства храма на месте сквера, еще одному назначены обязательные работы, сообщила РИА Новости представитель суда.

"Лебедкин Никита – 20 часов обязательных работ. Ноговицын – 10 тысяч рублей штраф, Глазунов Александр – штраф 10 тысяч рублей", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что все они признаны виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее на 20 тысяч рублей суд оштрафовал представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы. Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко приговорили к штрафу в 12 тысяч рублей за нарушение порядка участия в публичном мероприятии, в дальнейшем в отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. Еще двое участников акций в среду были оштрафованы на 10 тысяч рублей, один – на 15 тысяч.