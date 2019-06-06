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РИА Новости

Суд вынес приговоры еще трем участникам акций в Екатеринбурге

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг оштрафовал двоих участников акций против строительства храма на месте сквера, еще одному назначены обязательные работы, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Лебедкин Никита – 20 часов обязательных работ. Ноговицын – 10 тысяч рублей штраф, Глазунов Александр – штраф 10 тысяч рублей", – сказала собеседница агентства.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Вчера, 06:02
Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
Она добавила, что все они признаны виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Ранее на 20 тысяч рублей суд оштрафовал представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы. Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко приговорили к штрафу в 12 тысяч рублей за нарушение порядка участия в публичном мероприятии, в дальнейшем в отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. Еще двое участников акций в среду были оштрафованы на 10 тысяч рублей, один – на 15 тысяч.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге
3 июня, 10:42
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ. С 20 по 30 мая городская администрация зарегистрировала 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения храма. По результатам сбора заявок состоится экспертное обсуждение, а затем - общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
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