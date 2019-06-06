Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

"По поводу приглашения или не приглашения: мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", — сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.

В шутку президент не исключил того, что "западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты" с Россией.

При этом российский лидер подчеркнул, что вопрос приглашений не имеет значения.

"Имеет значение другое: правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны. Вот об этом мы никогда не должны забывать, не должны предавать эту историю и предавать своих предков, своих отцов, дедов. Вот этого мы не должны делать", — сказал Путин.

Говоря о втором фронте, российский лидер обратил внимание, что "это именно второй фронт, первый-то был у нас".

"Если вы посчитаете количество дивизий, численный состав вермахта, который сражался с советскими войсками на Восточном фронте, и количество военнослужащих и техники, которые на Западном фронте потом сражались с 44-го года, то все будет ясно в эту же секунду", — добавил он.

Путин напомнил, что британский премьер Уинстон Черчилль тогда предлагал открыть фронт на Балканах, высадиться в других местах.

"Все-таки надо отдать должное (президенту США Франклину) Рузвельту: он принимал решение, исходя не из политических соображений, а из военно-стратегических. И оказался прав. Рузвельт был великий человек", — подчеркнул российский лидер.