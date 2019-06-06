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РИА Новости

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Вчера, 15:30
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
"По поводу приглашения или не приглашения: мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", — сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.
В шутку президент не исключил того, что "западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты" с Россией.
При этом российский лидер подчеркнул, что вопрос приглашений не имеет значения.
Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии
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"Имеет значение другое: правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны. Вот об этом мы никогда не должны забывать, не должны предавать эту историю и предавать своих предков, своих отцов, дедов. Вот этого мы не должны делать", — сказал Путин.
Говоря о втором фронте, российский лидер обратил внимание, что "это именно второй фронт, первый-то был у нас".
"Если вы посчитаете количество дивизий, численный состав вермахта, который сражался с советскими войсками на Восточном фронте, и количество военнослужащих и техники, которые на Западном фронте потом сражались с 44-го года, то все будет ясно в эту же секунду", — добавил он.
Путин напомнил, что британский премьер Уинстон Черчилль тогда предлагал открыть фронт на Балканах, высадиться в других местах.
"Все-таки надо отдать должное (президенту США Франклину) Рузвельту: он принимал решение, исходя не из политических соображений, а из военно-стратегических. И оказался прав. Рузвельт был великий человек", — подчеркнул российский лидер.
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил накануне, что Россию на памятных мероприятиях представит дипломат посольства в Париже.
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
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Долгожданное открытие Второго фронта
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Владимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
типа отмазался Царь...ну ну...
6 июня, 15:48
ЛГЛена Головач
6512209193
Кстати, разумно. С точки зрения эпохальности события периода 2 мировой войны высадка в Нормандии стоит в одном ряду битв на Восточном фронте "за избушку лесника" где-то подо Ржевом.
6 июня, 16:02
vvladimir.volosoff
2021300022
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