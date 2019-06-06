Путин прокомментировал заявления об "угрозе" России в отношении Испании

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бредом высказывания исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля о том, что якобы существует угроза со стороны России в отношении Испании.

Ранее в беседе с изданием "Эль Периодико" Боррель, отвечая на вопрос о геополитических вызовах, стоящих перед ЕС, назвал Россию "старым врагом". По его словам, Россия вновь заявляет о своем присутствии в мире и "превращается в угрозу". В конце мая посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД РФ из-за этих недружественных высказываний и.о. главы МИД королевства.

"Это просто бред какой-то очередной - какая-то угроза со стороны России в отношении Испании, которая находится на другой стороне европейского континента. Пускай делом займется ваш министр иностранных дел, подумает о том, как выстраивать отношения на благо наших стран и народов", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.

Он отметил, что позиции России и Испании по многим вопросам совпадают.

"У нас любят Испанию, и мы желаем ей всего самого доброго и процветания. У меня очень добрые отношения и с бывшим королем Хуаном Карлосом I, и с действующим", - добавил российский лидер.