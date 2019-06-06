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РИА Новости

Эксперт оценил шансы партии Зеленского на выборах в Раду

Вчера, 15:26
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" по итогам внеочередных выборов в Верховную раду может создать "доминирующую фракцию", которая в союзе с более мелкими будет диктовать государственную политику, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Опросы сегодня показывают, что партия, на которой базируется президент Зеленский, "Слуга народа" имеет очень большую, на мой взгляд, электоральную поддержку в районе 40%, некоторые опросы показывают даже выше, может быть и 45%. Это говорит о том, что в новой Раде расклад сил будет абсолютно другим. Будет крупная доминирующая фракция, которая может в союзе с более мелкими фракциями фактически диктовать государственную политику", - заявил он на пресс-конференции "Русский язык на Украине: возможен ли компромисс?"

Анатолий Шарий
Вчера, 14:00
Шарий пойдет на выборы в Раду с собственной партией
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Как показывает исследование социологической группы "Рейтинг", рейтинг партии "Слуга народа" за два месяца до выборов в парламент вырос почти до 50%.
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