Эксперт оценил шансы партии Зеленского на выборах в Раду

"Опросы сегодня показывают, что партия, на которой базируется президент Зеленский, "Слуга народа" имеет очень большую, на мой взгляд, электоральную поддержку в районе 40%, некоторые опросы показывают даже выше, может быть и 45%. Это говорит о том, что в новой Раде расклад сил будет абсолютно другим. Будет крупная доминирующая фракция, которая может в союзе с более мелкими фракциями фактически диктовать государственную политику", - заявил он на пресс-конференции "Русский язык на Украине: возможен ли компромисс?"