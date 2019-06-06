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РИА Новости

Шакира пришла в испанский суд с двойником

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Антон Спирин / Перейти в фотобанкКонцерт певицы Шакиры
Концерт певицы Шакиры
© РИА Новости / Антон Спирин
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Концерт певицы Шакиры . Архивное фото
МАДРИД, 6 июн – РИА Новости. Колумбийская певица Шакира, чтобы избежать внимания журналистов, освещавших судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов, прибегла к нескольким трюкам: она сняла место на подземной парковке и привела похожую на себя женщину, чтобы не попасть в объективы телекамер.
В четверг певица дала показания в суде испанского города Эсплугес-де-Льобрегат (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) в связи с предъявленными ей обвинениями в неуплате налогов на общую сумму в 14,5 миллиона евро. Как следует из заявления ее представителей, певица уже полностью заплатила эту сумму в казну и считает, что выполнила налоговые обязательства перед Испанией.
Певица Шакира
16 мая, 13:58
Суд в Мадриде признал певицу Шакиру невиновной по делу о плагиате
Заседание проходило за закрытыми дверями, и около здания собрались десятки журналистов, сообщает El Confidencial. Несмотря на то, что накануне в суде заверяли, что певица войдет через центральный вход – как и положено – машина, в которой находилась звезда, въехала в подземный гараж, что позволило Шакире избежать общения с прессой. Место в гараже специально сняли в аренду – стоимость парковочного места составляет от 60 до 80 евро в месяц. В результате операторам удалось снять через стеклянные двери, как Шакира проходит по первому этажу здания.
Заседание продлилось час пятнадцать минут, после чего певица покинула здание. При этом через те же стеклянные двери было видно, что она идет в сопровождении еще семи человек, которые закрывают ее от объективов. Как рассказал журналистам представитель полиции, среди сопровождающих была похожая на певицу женщина, чтобы запутать корреспондентов.
Как сообщает издание, некоторые местные жители, увидев многочисленные камеры, начали кричать: "Шакира, красавица! Мы тебя любим!".
Певица Шакира. Архивное фото
23 марта 2018, 20:35Культура
Шакира пожаловалась на преследование папарацци
Шакиру обвиняют по шести эпизодам уклонения от уплаты налогов в период с 2012 по 2014 годы. По мнению прокуратуры, она скрывала заработанные деньги через ряд компаний, созданных на Каймановых островах, Виргинских островах, в Панаме и других офшорных зонах. В 2011 году Шакира и испанский футболист Жерар Пике объявили, что состоят в отношениях. Однако на учет в налоговые органы Испании Шакира встала только в 2015 году.
Это уже второе судебное разбирательство в отношении певицы в Испании. В мае мадридский суд признал колумбийку невиновной в плагиате, в котором ее обвинил кубинец Ливан Кастельяно Вальдес. Он заявила, что в песне La Bicicleta ("Велосипед"), которую Шакира записала вместе с Карлосом Вивесом в 2016 году и которая набрала на Youtube более миллиарда трехсот миллионов просмотров, она скопировала часть песни, написанной им 22 года назад.
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Шоу-бизнесШакираИспанияВ мире
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