Путин не стал комментировать возможность продления сделки ОПЕК+

"Мы должны учитывать все обстоятельства: падение добычи в Иране, ... в Венесуэле, проблемы в Ливии, в Нигерии, мы должны все эти факторы учесть. И рост потребления в летний период", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.

"У нас сейчас есть определенные договоренности, я забегать вперёд не буду, я вам не скажу сейчас о том, какие у нас представления о том, что нам нужно делать во втором полугодии, но мы будем принимать консолидированное решение вместе со своими коллегами из ОПЕК", - добавил Путин.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.