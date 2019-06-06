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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин не стал комментировать возможность продления сделки ОПЕК+

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не стал озвучивать мнение Москвы по поводу продления сделки ОПЕК+, но указал на важность учета при принятии решения таких обстоятельств, как традиционный летний рост потребления и региональные конфликты.
"Мы должны учитывать все обстоятельства: падение добычи в Иране, ... в Венесуэле, проблемы в Ливии, в Нигерии, мы должны все эти факторы учесть. И рост потребления в летний период", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
"У нас сейчас есть определенные договоренности, я забегать вперёд не буду, я вам не скажу сейчас о том, какие у нас представления о том, что нам нужно делать во втором полугодии, но мы будем принимать консолидированное решение вместе со своими коллегами из ОПЕК", - добавил Путин.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумОПЕКВладимир ПутинРоссияЭкономика
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