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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Постпред России отметил нарастание противоречий внутри Евросоюза

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Противоречия внутри Евросоюза продолжают нарастать, становятся более многоплановыми, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Чижов обратил внимание, что противоречия среди стран Евросоюза обозначились еще в 2003 году, когда ЕС определялся со своей позицией по поводу готовящегося вторжения США в Ирак.
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"Приходится констатировать, что с тех пор эти противоречия стали лишь еще более глубокими и многоплановыми", - сказал Чижов, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ-2019.
"Вообще полагаю, что во многом корень нынешних нервных шараханий Вашингтона и растерянности Европы на глобальном уровне – в просчёте даже не столько с темпами, сколько с направлением процесса глобализации, который не оправдал надежд так называемого коллективного Запада, пойдя по иной траектории, выведшей на первый план совсем иные силы. Сегодня это экономические гиганты Азии. За ними, можно предположить, завтра выйдет Латинская Америка, послезавтра – Африка", - добавил российский дипломат.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумВладимир ЧижовЕвросоюзВ мире
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