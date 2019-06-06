Постпред России отметил нарастание противоречий внутри Евросоюза

Чижов обратил внимание, что противоречия среди стран Евросоюза обозначились еще в 2003 году, когда ЕС определялся со своей позицией по поводу готовящегося вторжения США в Ирак.

"Приходится констатировать, что с тех пор эти противоречия стали лишь еще более глубокими и многоплановыми", - сказал Чижов, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках ПМЭФ-2019.

"Вообще полагаю, что во многом корень нынешних нервных шараханий Вашингтона и растерянности Европы на глобальном уровне – в просчёте даже не столько с темпами, сколько с направлением процесса глобализации, который не оправдал надежд так называемого коллективного Запада, пойдя по иной траектории, выведшей на первый план совсем иные силы. Сегодня это экономические гиганты Азии. За ними, можно предположить, завтра выйдет Латинская Америка, послезавтра – Африка", - добавил российский дипломат.