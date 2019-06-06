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РИА Новости

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Вчера, 15:22
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© Фото : СТРАНА.uaАктивисты пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом. 6 июня 2019
Активисты пикетируют имение экс-президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом. 6 июня 2019
© Фото : СТРАНА.ua
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
По информации СМИ, у дома Порошенко, который расположен в поселке Козин под Киевом, собрались около 150 человек.
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Они требуют расследовать участие бывшего главы государства в скандале с "Укроборонпромом". В противном случае националисты готовы проводить бессрочные акции протеста, рассказал порталу координатор пикетирующей организации Владислав Литвинчук.

"Все уже забыли об участии Порошенко в воровстве государственного имущества в особо крупных размерах. За время своего президентства он увеличил свое состояние в 18 раз, об этом все забыли?" — заявил он.

В феврале журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором раскрыли схему масштабных хищений в оборонном комплексе с участием должностных лиц, приближенных к бывшему президенту Украины. Авторы статьи утверждали, что таким образом от "Укроборонпрома" было получено более 9,2 миллиона долларов.
Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело. Вскоре заместитель СНБО Украины Сергей Кривонос объявил о ликвидации "Укроборонпрома": по его словам, вместо концерна создадут новый государственный орган.
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