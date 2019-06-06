Руденя подписал соглашение по турпроекту "Государева дорога"

ТВЕРЬ/С-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Межрегиональное соглашение по разработанному Тверской областью туристическому проекту "Государева дорога" подписано на проходящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства Тверской области .

Участие в проекте примут Ростуризм, Московская, Ленинградская и Новгородская области.

"Все регионы – это полноценные участники проекта. Благодаря проекту "Государева дорога" мы популяризируем Центральную Россию, даем возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать и создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину", - сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Верхневолжья Игорь Руденя.

По его словам, реализация проекта позволит сформировать единое культурно-туристское пространство на территории областей, расположенных на историческом тракте Москва – Санкт-Петербург.

В пресс-службе отметили, что подписанный документ предусматривает в том числе формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории, проведение конференций, исследований, пресс-туров, организация сотрудничества между региональными туристическими организациями, гостиницами, ресторанами, музейными объектами.

По мнению Рудени, маршрут "Государева дорога" способен заинтересовать как отечественных, так и иностранных туристов. Предполагается, что этот проект станет аналогом созданного в советские годы "Золотого кольца". Планируется, что к 2025 году туристический поток по "Государевой дороге" в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек.

"Государева дорога" - тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву – был построен по указу Петра I. По этой дороге проезжали кортежи императорской династии Романовых. Во все времена на пути следования была развитая инфраструктура: путевые дворцы, трапезные, почтовые станции, экипаже-ремонтные мастерские. Первый в истории России путеводитель был написан по государеву тракту тверским уроженцем И.Ф. Глушковым.

"Государеву дорогу" по значимости ставят в один ряд с Чуйским трактом, соединившим Россию и Китай. Это первая дорога в стране с твердым покрытием и множеством мостов через реки.