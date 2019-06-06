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РИА Новости
Тверская область

Руденя подписал соглашение по турпроекту "Государева дорога"

Вчера, 15:21
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиРуденя подписал соглашение по турпроекту "Государева дорога"
Руденя подписал соглашение по турпроекту Государева дорога
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ/С-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Межрегиональное соглашение по разработанному Тверской областью туристическому проекту "Государева дорога" подписано на проходящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства Тверской области .
Участие в проекте примут Ростуризм, Московская, Ленинградская и Новгородская области.

"Все регионы – это полноценные участники проекта. Благодаря проекту "Государева дорога" мы популяризируем Центральную Россию, даем возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать и создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину", - сказал на церемонии подписания соглашения губернатор Верхневолжья Игорь Руденя.

По его словам, реализация проекта позволит сформировать единое культурно-туристское пространство на территории областей, расположенных на историческом тракте Москва – Санкт-Петербург.
В пресс-службе отметили, что подписанный документ предусматривает в том числе формирование совместных межрегиональных туристских продуктов, рассчитанных на разные целевые аудитории, проведение конференций, исследований, пресс-туров, организация сотрудничества между региональными туристическими организациями, гостиницами, ресторанами, музейными объектами.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии подписания соглашения с АО Пикалевская сода в рамках ПМЭФ
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Руденя: Верхневолжье будет развивать стекольное производство
По мнению Рудени, маршрут "Государева дорога" способен заинтересовать как отечественных, так и иностранных туристов. Предполагается, что этот проект станет аналогом созданного в советские годы "Золотого кольца". Планируется, что к 2025 году туристический поток по "Государевой дороге" в пределах Тверской области составит не менее 1 миллиона человек.
"Государева дорога" - тракт, связавший Санкт-Петербург и Москву – был построен по указу Петра I. По этой дороге проезжали кортежи императорской династии Романовых. Во все времена на пути следования была развитая инфраструктура: путевые дворцы, трапезные, почтовые станции, экипаже-ремонтные мастерские. Первый в истории России путеводитель был написан по государеву тракту тверским уроженцем И.Ф. Глушковым.
"Государеву дорогу" по значимости ставят в один ряд с Чуйским трактом, соединившим Россию и Китай. Это первая дорога в стране с твердым покрытием и множеством мостов через реки.
"Путешествуя на "Сапсане" не увидишь всех красот, не напишешь "Путешествие из Петербурга в Москву" Радищева или "Станционного смотрителя" Пушкина. Совершая путешествие на личном автомобиле или на автобусе, туристы проникнутся историей литературных героев, увидят места, где люди жили, влюблялись. Этот тракт был центром жизни, жемчужиной России", – привели в пресс-службе администрации Ленобласти слова губернатора региона Александра Дрозденко.
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