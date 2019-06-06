Amnesty International призвала наказать виновных в насилии в Судане

Люди оказывают помощь мужчине во время мирного митинга на одной из улиц Хартума.

Люди оказывают помощь мужчине во время мирного митинга на одной из улиц Хартума.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International осудила разгон лагеря протестующих в столице Судана, который привел к многочисленным жертвам, и призвала международное сообщество привлечь к ответственности виновных в гибели невинных людей.

Обстановка в Судане резко обострилась после того, как армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади. По данным оппозиции, число погибших в результате разгона палаточного лагеря может достигать 100 человек.

"Врачи в Хартуме сообщили, что по меньшей мере 100 человек было убито с понедельника, когда армия, в том числе члены "Силы быстрой поддержки" (RSF), ворвались в место проведения протестов и открыли огонь по безоружным людям. Число погибших в настоящее продолжает расти, ведь RSF, специальная военная сила, члены которой убили, изнасиловали и замучили тысячи людей в Дарфуре, уже принесли в столицу кровавые бесчинства. Сообщения о том, что тела были сброшены в реку, свидетельствуют о полной безнравственности этих так называемых сил безопасности", - говорится в заявлении организации.

"Недавнюю историю Судана определяет безнаказанность за военные преступления и другие серьезные нарушения прав человека. Мы призываем Совет мира и безопасности Африканского союза и Совет Безопасности ООН разорвать этот порочный круг безнаказанности и принять незамедлительные меры для привлечения виновных в этом насилии к ответственности", - добавляют правозащитники.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.