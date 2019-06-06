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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин осудил пересмотр итогов Второй Мировой

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, героизация нацизма в странах Восточной Европы и Прибалтики, снос памятников советским солдатам при молчаливом одобрении большей части европейского общества - это безобразие, это мерзко, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с главами иностранных информагентств.
"Мы не должны ни в коем случае позволить никому извращать историю и делать из ложных героев настоящих. Почему сегодня по некоторым столицам Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике разгуливают люди со свастикой? Почему там происходит героизация нацизма? Вы знаете, я кроме активистов еврейского движения в Восточной Европе не видел ни разу, чтобы кто-то этому сопротивлялся... Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних, сиюминутных тактических соображений. Это безобразие, это мерзко просто", - сказал Путин.
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Он пояснил, что в некоторых странах Прибалтики евреи выходили на демонстрации против сноса памятников героям Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, "одев на себя робы узников концлагерей".
"Правда об истории и о ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны - вот об этом мы никогда не должны забывать. Не должны предавать... своих предков, своих отцов, дедов. Вот этого мы не должны делать. Мы должны отдать должное героям сопротивления в самой Германии, в Европе в целом. Мы должны отдать должное тем молодым ребятам, которые погибали во время высадки в Нормандии или сопровождали конвои в Мурманск из Великобритании. Вот эти моряки британские - настоящие герои. Вот это мы не должны забывать", - подчеркнул российский президент.
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