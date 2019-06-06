Путин осудил пересмотр итогов Второй Мировой

"Мы не должны ни в коем случае позволить никому извращать историю и делать из ложных героев настоящих. Почему сегодня по некоторым столицам Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике разгуливают люди со свастикой? Почему там происходит героизация нацизма? Вы знаете, я кроме активистов еврейского движения в Восточной Европе не видел ни разу, чтобы кто-то этому сопротивлялся... Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних, сиюминутных тактических соображений. Это безобразие, это мерзко просто", - сказал Путин.

"Правда об истории и о ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны - вот об этом мы никогда не должны забывать. Не должны предавать... своих предков, своих отцов, дедов. Вот этого мы не должны делать. Мы должны отдать должное героям сопротивления в самой Германии, в Европе в целом. Мы должны отдать должное тем молодым ребятам, которые погибали во время высадки в Нормандии или сопровождали конвои в Мурманск из Великобритании. Вот эти моряки британские - настоящие герои. Вот это мы не должны забывать", - подчеркнул российский президент.